'Recém-criado', Mazatlán deve ter escudo e uniforme em duas semanas

A transformação do Monarcas Morelia em Matazalán deve ganhar mais alguns passos em breve. Em entrevista ao "Fox Sports" do México nesta quinta-feira, o diretor geral Mauricio Lanz revelou que o clube deve apresentar uma sucessão de novidades em breve.
- Acredito que na próxima semana apresentaremos o técnico. Estamos trabalhando todo o lançamento da imagem, do escudo, do uniforme - e estabeleceu um prazo:
- Espero que em 15 dias tenhamos todo este tema. Estamos muito esperançosos - completou.
Lanz detalhou o que pesou para o clube "migrar" para outra cidade.
- É uma opção que nos chama a atenção, creio que fará muito bem ao futebol mexicano um lugar como Mazatlán - e destacou:
- Isto que está acontecendo agora com a gente acontece nas grandes ligas, no futebol americano é algo corriqueiro. Quando você vai para uma cidade com melhores condições, consegue se impor. Isto será mais comum do que acreditamos - completou.E MAIS:Na volta do futebol português, brasileiro se destaca no PortimonenseKhedira revela sonho de conquistar a Liga dos Campeões pela JuventusJogos em duas cidades inglesas podem ter provocado 78 mortes por coronavírus, revela estudoDe joelhos, atletas de Borussia Dortmund e Besiktas fazem homenagens a George FloydConfira os momentos mais inusitados de Lukas Podolski nas redes sociaisLa Bombonera, Maracanã... Os estádios mais vibrantes do mundo E MAIS: