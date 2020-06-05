'Recém-criado', Mazatlán deve ter escudo e uniforme em duas semanas

Crédito: Monarcas Morelia deixará de existir (Divulgação/Monarcas

A transformação do Monarcas Morelia em Matazalán deve ganhar mais alguns passos em breve. Em entrevista ao "Fox Sports" do México nesta quinta-feira, o diretor geral Mauricio Lanz revelou que o clube deve apresentar uma sucessão de novidades em breve.

- Acredito que na próxima semana apresentaremos o técnico. Estamos trabalhando todo o lançamento da imagem, do escudo, do uniforme - e estabeleceu um prazo:

- Espero que em 15 dias tenhamos todo este tema. Estamos muito esperançosos - completou.

Lanz detalhou o que pesou para o clube "migrar" para outra cidade.

- É uma opção que nos chama a atenção, creio que fará muito bem ao futebol mexicano um lugar como Mazatlán - e destacou: