Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Recém-criado', Mazatlán deve ter escudo e uniforme em duas semanas

Dirigente do clube, que é o antigo Monarcas Morelia, revela que treinador tende a ser apresentado em uma semana. Além disso, exalta mudança de lugar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 21:46

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 21:46

Crédito: Monarcas Morelia deixará de existir (Divulgação/Monarcas
A transformação do Monarcas Morelia em Matazalán deve ganhar mais alguns passos em breve. Em entrevista ao "Fox Sports" do México nesta quinta-feira, o diretor geral Mauricio Lanz revelou que o clube deve apresentar uma sucessão de novidades em breve.
- Acredito que na próxima semana apresentaremos o técnico. Estamos trabalhando todo o lançamento da imagem, do escudo, do uniforme - e estabeleceu um prazo:
- Espero que em 15 dias tenhamos todo este tema. Estamos muito esperançosos - completou.
Lanz detalhou o que pesou para o clube "migrar" para outra cidade.
- É uma opção que nos chama a atenção, creio que fará muito bem ao futebol mexicano um lugar como Mazatlán - e destacou:
- Isto que está acontecendo agora com a gente acontece nas grandes ligas, no futebol americano é algo corriqueiro. Quando você vai para uma cidade com melhores condições, consegue se impor. Isto será mais comum do que acreditamos - completou.E MAIS:Na volta do futebol português, brasileiro se destaca no PortimonenseKhedira revela sonho de conquistar a Liga dos Campeões pela JuventusJogos em duas cidades inglesas podem ter provocado 78 mortes por coronavírus, revela estudoDe joelhos, atletas de Borussia Dortmund e Besiktas fazem homenagens a George FloydConfira os momentos mais inusitados de Lukas Podolski nas redes sociaisLa Bombonera, Maracanã... Os estádios mais vibrantes do mundo E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba como escolher e comprar óculos pela internet
Imagem de destaque
PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de São Mateus
Imagem de destaque
Novena de Santo Expedito: como rezar para alcançar uma graça urgente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados