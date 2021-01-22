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Recém-criado, clube em São Paulo tem projeto voltado para base e já revela atleta para o Palmeiras

Ibrachina FC fica no bairro da Mooca e tem como dono os irmãos Henrique e Thomas Law...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 19:31
Crédito: Divulgação/Ibrachina
O clube tem cerca de cinco meses de fundação, quando o projeto teve início e tem como enfoque a formação de jogadores. O trabalho realizado engloba as categorias sub-15, sub-17 e sub-20. O diretor de futebol da equipe, Gilberto Tavares, é um dos nomes responsáveis pela constituição da equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Com menos de um ano de trabalho, o clube já está em processo final de filiação na FPF, para a disputa do Paulistão nas categorias de base de 2021, assim como a conquista do certificado de clube amador.
Além disso, um dos grandes objetivos, que é o de revelar craques, já teve o primeiro fruto colhido. Com a ajuda de nomes que compõem a comissão, como o treinador Gilberto Sorriso e o preparador físico Hugo Valsi uma jovem promessa chamou a atenção e irá vestir as cores do Palmeiras.
O garoto Riquelme, de 15 anos, que tem como representante a Websoccer, fez parte do time do Ibrachina por cinco meses. Assim, o garoto foi levado para o Palmeiras e assinou contrato de formação com o Verdão, mas os demais detalhes do contrato não foram divulgados.
Além de Riquelme, duas promessas que estão no elenco do Ibrachina despertam o interesse e podem estar de saída para grandes clubes do Brasil.

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