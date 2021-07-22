Recém-contratados, brasileiros medem forças pela Taça da Liga de Portugal

Crédito: Divulgação/Estoril/ Divulgação/Nacional

O calendário europeu começa suas primeiras movimentações. Em Portugal, a bola já vai rolar para a temporada 21/22 pela Taça da Liga. O Nacional da Ilha da Madeira e o Estoril duelam na primeira rodada da copa, no próximo domingo, às 14h (horário de Brasília). Em formato único, o vencedor do jogo avança para a segunda rodada da competição.

> Veja as melhores fotos do dia dos Jogos Olímpicos de TóquioRecém-contratos nas duas equipes, os brasileiros Lucas Áfrico e Vagner Silva farão a estreia pelas novas equipes. O zagueiro Lucas Áfrico juntou-se ao plantel do Estoril, após sair do Marítimo. Enquanto o goleiro Vagner deixou o Qarabag e assinou com o Nacional da Ilha da Madeira.

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Em sua segunda passagem pelo Estoril, Lucas Áfrico reforçou a importância de iniciar a temporada vencendo e avançando de fase. Ele projetou o duelo e destacou que o time irá impor dentro de campo, o que foi treinado durante a pré-temporada.

- O time na temporada passada já era muito bom, conseguiram o título da segunda liga e consequentemente o acesso. Chegaram alguns reforços e sei que a equipe está mais do que preparada para fazer uma grande época. Queremos avançar, respeitando o adversário e impondo o que a gente treinou durante a pré-temporada - disse o zagueiro Áfrico.

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Já o goleiro brasileiro Vagner Silva começa a terceira passagem pelo futebol português. O confronto, além de marcar a estreia do arqueiro pelo Nacional, também marca o reencontro com sua ex-equipe, o Estoril. Pelo time de Lisboa, Vagner conquistou o título da Segunda Liga, na temporada 11/12, além de ser indicado como melhor goleiro da competição.