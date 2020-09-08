Recém-contratado, zagueiro do São José sonha com acesso e destaca união do grupo: 'Uma família'

Crédito: Divulgação/São José

Na sétima colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, o São José volta a campo no próximo sábado, para encarar o Boa Esporte. Caso vença, será a terceira partida em quatro jogos na qual a equipe do Sul sairá com a vitória.Somar pontos fora de casa é fundamental para quem sonha com o acesso à segunda divisão do Brasileirão. Manter o foco durante toda a competição é tarefa difícil, mas se for bem trabalhada, o resultado é o esperado, e isso quem garante é o zagueiro João Paulo.

'Nossa equipe está muito focada nesse objetivo. Queremos o acesso, e sabemos da nossa força. Estamos nos doando ao máximo nos treinamentos, e buscando por em prática nos jogos', disse o zagueiro.

Recém-contratado, João ainda aguarda por oportunidades, e admite que apesar de ainda não ter jogado, a união e a força do elenco do São José são motivos de sobra para se sentir à vontade.