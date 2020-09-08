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Recém-contratado, zagueiro do São José sonha com acesso e destaca união do grupo: 'Uma família'

João Paulo falou sobre a campanha do Zequinha na Série C
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Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 16:02
Crédito: Divulgação/São José
Na sétima colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, o São José volta a campo no próximo sábado, para encarar o Boa Esporte. Caso vença, será a terceira partida em quatro jogos na qual a equipe do Sul sairá com a vitória.Somar pontos fora de casa é fundamental para quem sonha com o acesso à segunda divisão do Brasileirão. Manter o foco durante toda a competição é tarefa difícil, mas se for bem trabalhada, o resultado é o esperado, e isso quem garante é o zagueiro João Paulo.
'Nossa equipe está muito focada nesse objetivo. Queremos o acesso, e sabemos da nossa força. Estamos nos doando ao máximo nos treinamentos, e buscando por em prática nos jogos', disse o zagueiro.
Recém-contratado, João ainda aguarda por oportunidades, e admite que apesar de ainda não ter jogado, a união e a força do elenco do São José são motivos de sobra para se sentir à vontade.
'Acabei de chegar e fui muito bem acolhido. Além de grandes jogadores, pude perceber que são grandes seres-humanos, pessoas do bem. O clube é bem unido, todo mundo trabalha direitinho e isso acaba refletindo dentro de campo. É uma família. Uma família que se encontra todos os dias e faz aquilo que mais ama', concluiu.

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