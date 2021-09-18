futebol

Recém-contratado, Stevanato celebra primeiro gol pelo São Paulo

Atacante deixou sua marca na vitória por 12 a 1 do Tricolor sobre o SC Brasil, em Cotia...
Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 15:16

Crédito: Victor Monteiro
A goleada do São Paulo sobre o SC Brasil, na última sexta-feira, pelo Campeonato Paulista sub-20, foi muito especial para o atacante Stevanato, que marcou seu primeiro gol no novo clube. Recém-chegado ao Tricolor paulista, após se destacar na equipe sub-17 do Sport, o atacante tem sido utilizado pelo técnico Alex de Souza no Estadual. Diante do SC Brasil, o atacante entrou na segunda etapa e fez um dos gols no triunfo por 12 a 1.
- Estou muito feliz em marcar meu primeiro gol no São Paulo, estava em busca disso. Que possa ser o primeiro de muitos com essa camisa. Agradeço a todos no clube pela confiança no meu futebol - afirmou o jogador.
Motivado pelo gol, Stevanato seguirá treinando forte e focado para receber novas chances na equipe.
- Estou fazendo meu trabalho da melhor maneira possível. Cheguei esse ano ao São Paulo e me adaptei rápido. Temos um elenco muito qualificado, com jogadores em grande fase. As chances que aparecerem eu tenho de estar pronto - completou o atacante.

