Recém-contratado, Rafael Ratão celebra estreia pelo Toulouse, da França: 'Sensação incrível'

Crédito: Divulgação/Toulouse

Após uma passagem de destaque pelo Slovan Bratislava, da Eslováquia, o atacante Rafael Ratão acertou com o Toulouse, líder da segunda divisão da França, para a temporada de 2021/22. No último sábado, o jogador brasileiro fez a sua estreia pela equipe no empate sem gols diante do Amiens.- Estou muito feliz pela minha estreia aqui. Foi um primeiro mês muito difícil, cheguei com uma pequena lesão no joelho e é difícil perder alguns jogos. Graças a Deus recuperei, voltei bem, pude jogar um pouco e foi uma sensação incrível. A cada dia que passa me preparo melhor fisicamente e grandes coisas estão por vir - disse Rafael Ratão.

No Slovan Bratislava, Rafael Ratão conquistou três títulos durante os três anos em que defendeu o time. Agora, o atleta de 25 anos sonha em disputar um dos principais campeonatos do futebol europeu. O Toulouse está na liderança da Ligue 2, com 24 pontos, após 11 rodadas. Segundo o brasileiro, o seu novo clube busca o título da competição e, consequentemente, o acesso nacional.