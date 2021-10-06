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Recém-contratado, Rafael Ratão celebra estreia pelo Toulouse, da França: 'Sensação incrível'

Atacante chegou ao clube francês após defender o Slovan Bratislava por três temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 19:40

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 19:40

Crédito: Divulgação/Toulouse
Após uma passagem de destaque pelo Slovan Bratislava, da Eslováquia, o atacante Rafael Ratão acertou com o Toulouse, líder da segunda divisão da França, para a temporada de 2021/22. No último sábado, o jogador brasileiro fez a sua estreia pela equipe no empate sem gols diante do Amiens.- Estou muito feliz pela minha estreia aqui. Foi um primeiro mês muito difícil, cheguei com uma pequena lesão no joelho e é difícil perder alguns jogos. Graças a Deus recuperei, voltei bem, pude jogar um pouco e foi uma sensação incrível. A cada dia que passa me preparo melhor fisicamente e grandes coisas estão por vir - disse Rafael Ratão.
No Slovan Bratislava, Rafael Ratão conquistou três títulos durante os três anos em que defendeu o time. Agora, o atleta de 25 anos sonha em disputar um dos principais campeonatos do futebol europeu. O Toulouse está na liderança da Ligue 2, com 24 pontos, após 11 rodadas. Segundo o brasileiro, o seu novo clube busca o título da competição e, consequentemente, o acesso nacional.
- É um campeonato muito difícil, cheguei e vi que o nível é muito alto, mas temos de tudo para ser campeão e subir para a primeira divisão. Temos uma excelente equipe, um staff muito bom e tudo em geral, temos de tudo para subir. A torcida nos apoia e isso é muito importante pra gente alcançar o nosso objetivo - concluiu.

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