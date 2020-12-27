Recém-contratado pelo Marinhense, Sananduva vive expectativa de estreia na Europa

Crédito: Reprodução/Instagram/Arthur Gregio

O meia Arthur Gregio, conhecido como Sananduva, é mais uma promessa do futebol brasileiro a buscar visibilidade no Velho Continente. Revelado na base do Juventude e com passagem pelo Cascavel, o meio-campista foi contratado recentemente pelo Marinhense, de Portugal, e terá sua primeira oportunidade na Europa.

- É minha primeira oportunidade de jogar na Europa, então minha expectativa é muito alta. Espero poder estar aprendendo e evoluindo a cada dia mais dentro desse padrão – disse Sananduva, que também destacou a diferença do estilo de jogo entre Europa e Brasil.

- É um estilo de jogo mais intenso e talvez um pouco mais objetivo do que no Brasil. Mas, dentro das circunstâncias, isso não foi um problema, pois procurei me adaptar o mais rápido possível para estar pronto – completou.

A adaptação a outros países e culturas é sempre um desafio na vida de um atleta. Aos 24 anos, Sananduva terá a sua primeira experiência internacional da carreira, no entanto, o jogador tem lidado bem com a adaptação a vida em Portugal e citou a língua como um diferencial no processo.

- A adaptação foi tranquila por ser um país onde fala, praticamente, a mesma língua que a gente. Esse é um ponto que facilita bastante – pontuou o jogador, que vive a expectativa de estrear pelo Marinhense.