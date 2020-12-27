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futebol

Recém-contratado pelo Marinhense, Sananduva vive expectativa de estreia na Europa

Revelado no Juventude e com passagem pelo Cascavel, jogador terá a primeira oportunidade internacional da carreira...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 18:38
Crédito: Reprodução/Instagram/Arthur Gregio
O meia Arthur Gregio, conhecido como Sananduva, é mais uma promessa do futebol brasileiro a buscar visibilidade no Velho Continente. Revelado na base do Juventude e com passagem pelo Cascavel, o meio-campista foi contratado recentemente pelo Marinhense, de Portugal, e terá sua primeira oportunidade na Europa.
- É minha primeira oportunidade de jogar na Europa, então minha expectativa é muito alta. Espero poder estar aprendendo e evoluindo a cada dia mais dentro desse padrão – disse Sananduva, que também destacou a diferença do estilo de jogo entre Europa e Brasil.
- É um estilo de jogo mais intenso e talvez um pouco mais objetivo do que no Brasil. Mas, dentro das circunstâncias, isso não foi um problema, pois procurei me adaptar o mais rápido possível para estar pronto – completou.
A adaptação a outros países e culturas é sempre um desafio na vida de um atleta. Aos 24 anos, Sananduva terá a sua primeira experiência internacional da carreira, no entanto, o jogador tem lidado bem com a adaptação a vida em Portugal e citou a língua como um diferencial no processo.
- A adaptação foi tranquila por ser um país onde fala, praticamente, a mesma língua que a gente. Esse é um ponto que facilita bastante – pontuou o jogador, que vive a expectativa de estrear pelo Marinhense.
- Estou treinando e trabalhando duro pra quando receber a oportunidade estar 100% pronto para desempenhar um bom trabalho – finalizou.

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