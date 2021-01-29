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futebol

Recém-contratado pelo Gyeongnam, Willyan Barbosa fala sobre expectativa para a temporada

Atacante brasileiro é um dos reforços da equipe sul-coreana na disputa da K-League 2 em 2021
...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 17:53
Crédito: Divulgação / Gyeongnam
Um dos reforços do Gyeongnam para a disputa da K-League 2, o atacante Willyan Barbosa está com a expectativa alta para mais uma temporada na Coreia do Sul. O brasileiro, que desembarcou no país asiático em 2019, vai para seu terceiro ano no futebol sul-coreano.
Veja a tabela do InglêsNas duas temporadas em que defendeu o Gwangju FC, Willyan entrou em campo em 43 oportunidades, com 13 gols marcados e cinco assistências.
– A expectativa é grande nos dois lados, tanto minha quanto do clube, que investiu muito e está investindo para conseguir subir de novo. Tive dois anos bons no Gwangju, então tenho grande expectativa de poder dar meu melhor e ajudar o Gyeongnam com gols, assistências e boas atuações – afirmou o atacante Willyan Barbosa.
Campeão da K-League 2 em 2019 pelo Gwangju, Willyan espera repetir o mesmo feito, mas desta vez, com as cores do Gyeongnam. O atacante brasileiro acredita que pode usar a experiência e bagagem nesses dois anos no país asiático para poder levar o clube de volta à elite do futebol sul-coreano.
– Os dois anos de Coreia vão contar não só para mim ajudar o clube, mas individualmente também. Durante essas duas temporadas que passei, eu aprendi muita coisa no futebol sul-coreano e espero usar a experiência que eu tive para ajudar o clube a conseguir o acesso à primeira divisão – concluiu.

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