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futebol

Recém-contratado pelo Estrela Amadora, Madson segue invicto como titular

Jogador que, pertence ao Corinthians, e que está tendo a primeira experiência na Europa, se adaptou bem ao futebol de Portugal
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Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 16:08
Crédito: Divulgação / Estrela Amadora
Emprestado pelo Corinthians ao Estrela Amadora na última janela de transferências, Madson segue se destacando e ajudando o seu time a conquistar bons resultados tanto na Liga Portugal 2 quanto na Taça de Portugal.Desde que chegou ao Velho Continente, no início de setembro, o meia-atacante realizou seis jogos e foi titular nas últimas cinco exibições do time. Período em que o Estrela permaneceu invicto ao vencer as cinco partidas.
Apesar do desempenho de destaque, Madson enaltece o trabalho em equipe como principal trunfo demonstrado até agora pelo time português:
- Não me apego muito nisso (destaque individual). O importante é o coletivo forte do Estrela. Jogando ou não jogando o importante é representar a instituição. Cheguei para ajudar em campo ou apoiando, pois esse é o nosso papel. A gente precisa estar preparado para tudo e saber esperar o momento para quando tiver a oportunidade não decepcionar e aproveitar o máximo possível.
Com a presença cada vez mais frequente dos torcedores no estádio, Madson destaca também esse fator como crucial pelo crescimento do seu time nas competições que estão sendo disputadas.
- A gente sempre procura respeitar os torcedores, até porque eu sou um torcedor do futebol. Então a gente sabe como é estar na pele deles ao gritar e apoiar pelo seu clube, incentivando a fazer sempre mais. Então podem esperar de mim muita garra e dedicação - contou o jogador que já marcou um gol e contribuiu com uma assistência desde que chegou na Europa.
Pela sequência da segunda divisão de Portugal, Madson e companhia voltam a campo no domingo. Data em que o Estrela Amadora recebe a visita do Porto B.

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