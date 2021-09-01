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Recém-contratado pelo Dínamo Kiev, Vitinho, ex Athletico, fala sobre sentimento em disputar a Champions

Atacante irá enfrentar Bayern de Munique, Barcelone e Benfica pelo Grupo E da Champions League e comentou sobre oportunidade de vestir a camisa do clube ucraniano...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 12:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 12:09
Crédito: Vitinho é o novo reforço do Dínamo Kiev (Divulgação
O atacante Vitinho, ex-Athletico e recém-contratado pelo Dínamo Kiev, afirmou estar feliz com a oportunidade de jogar na Europa pela primeira vez na carreira. Na última terça-feira, o jovem atleta de 22 anos foi apresentado pelo clube ucraniano.- Muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa de tanta tradição. É um sonho de qualquer garoto poder defender um clube na Europa. Vou trabalhar com muita dedicação para ter uma adaptação muito rápida e ajudar meus companheiros.
> Veja a tabela da Champions League
Vitinho também comentou sobre a emoção de poder atuar na Champions League. O Dínamo Kiev está presente no grupo E ao lado de Bayern de Munique, Barcelona e Benfica.
- É sempre muito especial jogar uma Champions League e vou me dedicar ao máximo para buscar o meu espaço e ser importante para o time dentro do torneio. Sabemos que teremos grandes adversários pela frente, mas vamos nos preparar.
No Campeonato Ucraniano, o Dínamo Kiev, atual campeão, está na liderança da competição com 16 pontos conquistados em seis partidas realizadas. O próximo compromisso do clube é apenas no próximo dia 11 de setembro diante do Metalist.

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