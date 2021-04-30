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Recém-contratado pelo Campinense, Ranielle valoriza início e projeta sequência do estadual

Treinador estreou com vitória pelo Campeonato Paraibano...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 20:29

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 20:29
Crédito: Divulgação/Campinense
O Campinense, tradicional clube do futebol paraibano, vem de resultado positivo na competição estadual. A equipe venceu o Nacional na primeira partida do treinador Ranielle Ribeiro no comando da equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Paraibano-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 25 jogadores interessantes de clubes do Nordeste em fim de contrato
Esse resultado positivo no início do trabalho dá confiança para o comandante e seus atletas para a sequência do torneio, como comentou Ranielle.
- Até pro jogadores foi muito importante para eles alavancarem a confiança, toda vitória traz uma confiança a mais pra sequência. A gente precisava ganhar esse jogo e a vitória veio - disse.
A equipe agora parte para outro desafio na competição e o técnico, que possui diversas experiências no futebol nordestino, exaltou pontos positivos que podem ser importantes para o time na sequência da temporada.
- É um grupo jovem, que tem um cognitivo muito bom, conseguiram assimilar muito rápido o que a gente determinou para eles. Eles já estão fazendo as coisas de forma natural, então isso ai deu uma perspectiva muito boa. Campinense é um clube de camisa, de massa e tem uma torcida apaixonada, então com a vinda das vitórias também vai motivar os torcedores também.
O Campinense volta a campo neste sábado, contra o Sousa-PB.

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