Recém-contratado pelo Campinense, Ranielle valoriza início e projeta sequência do estadual

Crédito: Divulgação/Campinense

O Campinense, tradicional clube do futebol paraibano, vem de resultado positivo na competição estadual. A equipe venceu o Nacional na primeira partida do treinador Ranielle Ribeiro no comando da equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Paraibano-2021 clicando aqui

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Esse resultado positivo no início do trabalho dá confiança para o comandante e seus atletas para a sequência do torneio, como comentou Ranielle.

- Até pro jogadores foi muito importante para eles alavancarem a confiança, toda vitória traz uma confiança a mais pra sequência. A gente precisava ganhar esse jogo e a vitória veio - disse.

A equipe agora parte para outro desafio na competição e o técnico, que possui diversas experiências no futebol nordestino, exaltou pontos positivos que podem ser importantes para o time na sequência da temporada.

- É um grupo jovem, que tem um cognitivo muito bom, conseguiram assimilar muito rápido o que a gente determinou para eles. Eles já estão fazendo as coisas de forma natural, então isso ai deu uma perspectiva muito boa. Campinense é um clube de camisa, de massa e tem uma torcida apaixonada, então com a vinda das vitórias também vai motivar os torcedores também.