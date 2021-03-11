Recém-contratado, Orejuela ja treina com seus companheiros no São Paulo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Anunciado na tarde desta quinta-feira (11), o novo lateral direito do São Paulo, Orejuela, já treinou com os seus novos companheiros pela manhã. Contratado por R$ 13,5 milhões, o colombiano fechou com o Tricolor até 1º de março de 2025, e deve assumir a titularidade da equipe. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O lateral ainda espera sua inscrição no Paulistão para poder atuar no Estadual e, portanto, deve ficar de fora da partida contra o Novorizontino, que será disputada no próximo sábado (13).

Já fazendo parte dos treinamentos e já sob as orientações da comissão técnica de Hernán Crespo, o lateral deve ser peça importante na equipe, funcionando como ala pelo direito.