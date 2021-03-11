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futebol

Recém-contratado, Orejuela ja treina com seus companheiros no São Paulo

O colombiano foi anunciado na tarde desta quinta-feira, após os treinamentos...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 19:29
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Anunciado na tarde desta quinta-feira (11), o novo lateral direito do São Paulo, Orejuela, já treinou com os seus novos companheiros pela manhã. Contratado por R$ 13,5 milhões, o colombiano fechou com o Tricolor até 1º de março de 2025, e deve assumir a titularidade da equipe. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O lateral ainda espera sua inscrição no Paulistão para poder atuar no Estadual e, portanto, deve ficar de fora da partida contra o Novorizontino, que será disputada no próximo sábado (13).
Já fazendo parte dos treinamentos e já sob as orientações da comissão técnica de Hernán Crespo, o lateral deve ser peça importante na equipe, funcionando como ala pelo direito.
Sua velocidade e sua ofensividade devem ser as principais características exploradas pelo treinador argentino, que, atualmente, conta apenas com Igor Vinícius como lateral direito, uma vez que Juanfran encerrou seu vínculo com o Tricolor na última temporada.Com a chegada do colombiano, Igor Vinícius deve se tornar reserva da equipe, mas a briga pela posição ainda deve estar em aberto, após três boa atuações do camisa 2 sob o comando de Crespo.

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