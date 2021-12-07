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Recém-contratado, meia do PSG pensa em sair em janeiro

Segundo portal inglês, jogador holandês está arrependido por decidir atuar com a camisa do Paris Saint-Germain. Atleta teve a oportunidade de escolher o Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 09:32

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 09:32

Wijnaldum, uma das principais contratações do Paris Saint-Germain na última janela de transferências, está insatisfeito com a sua condição no clube, segundo o portal "TeamTalk". As informações indicam que o atleta não descarta uma nova mudança de equipe a partir de janeiro.O holandês, que teve a oportunidade de vestir a camisa do Barcelona, está arrependido por ter optado pelo PSG. Em 16 partidas realizadas na temporada sob comando do técnico Mauricio Pochettino, o meia começou 10 jogos no banco de reservas.
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O veterano de 31 anos não descarta um retorno para a Premier League após ter deixado o Liverpool na última temporada. O nome de Wijnaldum é especulado no Newcastle, onde o atleta seria tratado como um dos grandes protagonistas do clube.
Wijnaldum já vestiu a camisa da equipe do norte da Inglaterra entre 2015 e 2016, mas ainda não há negociações e a saída do holandês não deve ser simples. O meia tem contrato com o PSG até 2024 e está nos planos do clube francês.
Crédito: WijnaldumtemcontratocomoPSGaté2024(FRANÇOISLOPRESTI/AFP

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