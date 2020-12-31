Recém contratado, Hyuri pode ser importante em reta final de Brasileiro

Crédito: Heber Gomes/Atlético-GO

O CRB foi ao mercado e reforçou a equipe para a disputa do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Visando espantar o risco de rebaixamento para a Série C, o clube alagoano acertou com o atacante Hyuri, que estava no Atlético-GO, e que já teve passagens por grandes clubes como Botafogo, Atlético-MG e Sport.

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O jogador, de 29 anos, tem sido relacionado pelo técnico Roberto Fernandes, mas ainda não se firmou entre os titulares. Hyuri possui um histórico na Série B: em 2019 ajudou o Sport na campanha do acesso à elite nacional. A briga da vez é contra o rebaixamento, mas a experiência do atleta pode ser peça-chave para o time de Alagoas.