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futebol

Recém contratado, Hyuri pode ser importante em reta final de Brasileiro

Jogador foi contratado pelo CRB em novembro e possui experiência na Série B...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 07:00
Crédito: Heber Gomes/Atlético-GO
O CRB foi ao mercado e reforçou a equipe para a disputa do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Visando espantar o risco de rebaixamento para a Série C, o clube alagoano acertou com o atacante Hyuri, que estava no Atlético-GO, e que já teve passagens por grandes clubes como Botafogo, Atlético-MG e Sport.
>>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro
O jogador, de 29 anos, tem sido relacionado pelo técnico Roberto Fernandes, mas ainda não se firmou entre os titulares. Hyuri possui um histórico na Série B: em 2019 ajudou o Sport na campanha do acesso à elite nacional. A briga da vez é contra o rebaixamento, mas a experiência do atleta pode ser peça-chave para o time de Alagoas.
Em 2020, Hyuri defendeu o Atlético-GO, que sob o comando de Vagner Mancini alcançou as oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante disputou 24 jogos e fez dois gols. Na carreira, o jogador já defendeu Botafogo, Atlético-MG, Ceará, Ponte Preta, Sport, Atlético-GO, Guizhou Renhe-CHI e Chongqing Dangdai-CHI.

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