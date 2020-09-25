Recém-contratado, Dudu ganha vaga e mira acesso com o São Caetano

Crédito: Divulgação/São Caetano

Recentemente contratado pelo São Caetano após passagem pelo PSTC, o lateral-esquerdo Luis Eduardo, popularmente conhecido como Dudu, rapidamente conquistou seu espaço com o treinador Alexandre Gallo e foi escalado como titular no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista diante do XV Piracicaba. Com boa participação, defensiva e ofensivamente, o jovem de 22 anos comentou a rápida ascensão à equipe titular.

- Não esperava (me tornar titular) por conta do pouco tempo de trabalho, mas quando o professor me disse que eu jogaria eu sabia que teria que dar o meu melhor pra equipe, e consequentemente ele gostando do meu trabalho eu ganharia uma sequência boa de jogos. Acho que fiz um bom papel e estou à disposição dele - declarou o lateral.

Com o empate em 0 a 0 na ida, o Azulão precisa de uma vitória simples para garantir vaga na final da Série A2 do Paulista e, consequentemente, garantir o acesso à elite do futebol no Estado. Para Dudu, é preciso manter o foco do início ao fim da partida para alcançar o objetivo do clube.

- Precisamos nos concentrar os 90 minutos, colocar a bola no chão e jogar futebol, sem nos preocuparmos com provocações, e jogar tudo que o professor nos orientar a fazer. Acredito que com isso possamos sair quarta feira com a vaga na final e com o acesso, que é o mais importante - receitou.