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futebol

Recém-contratado, Dudu ganha vaga e mira acesso com o São Caetano

Lateral-esquerdo teve boa participação no empate diante do XV de Piracicaba na ida. Jovem agora dá a receita para o Azulão garantir o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 15:17
Crédito: Divulgação/São Caetano
Recentemente contratado pelo São Caetano após passagem pelo PSTC, o lateral-esquerdo Luis Eduardo, popularmente conhecido como Dudu, rapidamente conquistou seu espaço com o treinador Alexandre Gallo e foi escalado como titular no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista diante do XV Piracicaba. Com boa participação, defensiva e ofensivamente, o jovem de 22 anos comentou a rápida ascensão à equipe titular.
- Não esperava (me tornar titular) por conta do pouco tempo de trabalho, mas quando o professor me disse que eu jogaria eu sabia que teria que dar o meu melhor pra equipe, e consequentemente ele gostando do meu trabalho eu ganharia uma sequência boa de jogos. Acho que fiz um bom papel e estou à disposição dele - declarou o lateral.
Com o empate em 0 a 0 na ida, o Azulão precisa de uma vitória simples para garantir vaga na final da Série A2 do Paulista e, consequentemente, garantir o acesso à elite do futebol no Estado. Para Dudu, é preciso manter o foco do início ao fim da partida para alcançar o objetivo do clube.
- Precisamos nos concentrar os 90 minutos, colocar a bola no chão e jogar futebol, sem nos preocuparmos com provocações, e jogar tudo que o professor nos orientar a fazer. Acredito que com isso possamos sair quarta feira com a vaga na final e com o acesso, que é o mais importante - receitou.
A partida de volta da semifinal do Paulistão da Série A2 acontece na próxima quarta-feira, às 16h30, no estádio Anacleto Campanella.

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