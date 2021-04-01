Recém-chegado, Marco Túlio se vê adaptado em clube da elite polonesa: 'povo mais receptivo'

Recém-chegado ao Podbeskidzie Bielsko-Biała, o volante Marco Túlio vive um momento de afirmação na primeira divisão da Polônia. Após atuar em mais de 60 jogos no futebol da República Tcheca, com as camisas do Mlada Boleslav e Sellier & Bellot Vlašim, o jogador brasileiro se vê cada vez mais adaptado ao país do Leste Europeu.

- Mesmo sendo uma cultura muito diferente da brasileira, já estou aqui na Europa há mais de três anos, já deu pra aprender bem a se virar e conseguir se adaptar bem as diferenças. Estou aqui há pouco tempo, mas deu pra perceber que o povo polonês é mais receptivo e aberto pra ajudar estrangeiros. Todos no meu time falam inglês, o que ajuda muito na adaptação dentro de campo e para resolver questões do dia a dia - analisou Marco Túlio.Com passagens pelas categorias de base do Cruzeiro e Atlético-MG, Marco Túlio reforçou o clube polonês em fevereiro deste ano para a reta final da temporada 2020/21. Lateral-esquerdo de origem, o hoje meia-campista acredita que a sua nova equipe tem potencial para garantir a permanência na Ekstraklasa, a elite da Polônia.