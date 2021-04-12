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Recém-chegado ao FK RFS, Lucas Villela celebra sequência de vitórias no início da temporada 2021

Atual vice-campeã da liga da Letônia, a equipe do meia brasileiro vem de dois triunfos consecutivos
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Publicado em 12 de Abril de 2021 às 20:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 20:21
Crédito: Divulgação / FK RFS
Após duas temporadas de destaque no Ventspils, o meia Lucas Villela reforçou o FK RFS, atual vice-campeão da Liga da Letônia, para a temporada de 2021. Presente nos quatro jogos disputados até então do campeonato nacional, o jogador brasileiro falou sobre o atual momento da sua equipe após duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas.
Veja a tabela do Inglês- Apesar dos resultados negativos nos primeiros jogos, agora iniciamos uma sequência boa de vitórias e espero que ela continue por um longo tempo. Cheguei no clube agora e tenho que buscar meu espaço, isso é normal dentro do futebol e aqui no RFS não seria diferente. A cada dia me sinto mais confiante e sei que vou ajudar o RFS muito ainda - projetou Lucas Villela.
Revelado nas categorias de base do Red Bull Brasil, Lucas Villela atua no futebol europeu desde 2017, quando chegou ao futebol da Lituânia. Agora, no FK RFS, o atacante tem a parceria do compatriota Emerson Baiano, sendo os únicos brasileiros que atuam no clube.
- Estamos nos entrosando a cada dia mais. Logo estaremos jogando juntos e desempenhando um brilhante futebol - disse.
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