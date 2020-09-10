Recém-chegado ao Atlético-GO, Janderson aposta nas estatísticas para embalar sequência como titular

Recém-contratado pelo Atlético-GO por empréstimo junto ao Corinthians, Janderson já vem demonstrando que pode ser uma peça muito útil para o time goiano. Em apenas três jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o atacante já está apresentando suas credenciais, aparecendo nas primeiras colocações em diversos critérios técnicos e táticos na comparação com os companheiros de clube.Em 132 minutos em campo com a camisa rubro-negra, o mais recente reforço já assumiu o posto de segundo maior driblador da equipe, acertando sete vezes quesito, ficando atrás somente do Everton Felipe que tem 13. Os dois atletas também lideram o número de disputas de bolas entre os atacantes do Atlético-GO. Nas últimas partidas, cada um ganhou 10 vezes.
Com 100% de acertos nos lançamentos desde que chegou ao clube, Janderson já é o quarto colocado entre os homens de frente do elenco goiano no fundamento, ficando atrás somente de Chico (6), Everton Felipe (4) e Gustavo Ferrareis (4). O atacante soma ainda 71% de precisão nos passes tentados, duas finalizações ao gol adversário e três faltas sofridas.
Titular do técnico Vagner Mancini nas duas últimas partidas do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro, Janderson agora aposta no bom desempenho inicial para conquistar uma sequência entre os onze iniciais. O atacante está à disposição do comandante para a partida desta quinta feira, contra o Vasco, em confronto válido pela 9ª rodada da competição nacional.