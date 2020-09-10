Recém-chegado ao Atlético-GO, Janderson aposta nas estatísticas para embalar sequência como titular

Recém-contratado pelo Atlético-GO por empréstimo junto ao Corinthians, Janderson já vem demonstrando que pode ser uma peça muito útil para o time goiano. Em apenas três jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o atacante já está apresentando suas credenciais, aparecendo nas primeiras colocações em diversos critérios técnicos e táticos na comparação com os companheiros de clube.Em 132 minutos em campo com a camisa rubro-negra, o mais recente reforço já assumiu o posto de segundo maior driblador da equipe, acertando sete vezes quesito, ficando atrás somente do Everton Felipe que tem 13. Os dois atletas também lideram o número de disputas de bolas entre os atacantes do Atlético-GO. Nas últimas partidas, cada um ganhou 10 vezes.