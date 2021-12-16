Receio e comparação com Daniel Alves: torcida repercute interesse do São Paulo em Douglas Costa

Após surgir a notícia do interesse do São Paulo no atacante Douglas Costa, a torcida são-paulina repercutiu a negociação por intermédio das redes sociais. A grande maioria dos torcedores lembraram da conturbada passagem do jogador no Grêmio, onde chegou com status de craque da temporada, mas disputou 28 jogos, marcando somente três gols e dando duas assistências.

Além disso, muitos também falaram sobre o alto salário do jogador, que segundo o 'UOL', poderiam chegar na casa dos R$ 1,5 milhões, patamar antes atingido por Daniel Alves na época que jogava no São Paulo. Apesar do desejo de contar com o atleta, a diretoria são-paulina sabe que a negociação será difícil, principalmente pelo alto salário do jogador, um dos mais altos da equipe gaúcha. O Tricolor está no mercado a procura de atacantes e já sondou Romarinho, do Fortaleza além de Wesley, do Aston Villa-ING.