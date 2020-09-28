Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rebic tem fratura descartada e será reavaliado daqui a 10 dias

Atacante do Milan saiu com uma luxação no cotovelo esquerdo na partida contra o Crotone no último domingo. Croata ocupou lugar de Ibrahimovic, ausente por conta da Covid-19...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 15:43
Crédito: Rebic não tem fratura no cotovelo e pode voltar em breve (Marco Bertorello / AFP
Rebic saiu lesionado do confronto contra o Crotone no último domingo, mas os exames realizados nesta segunda-feira descartaram a possibilidade de uma fratura. O croata, que jogou na posição de Ibrahimovic, fora por conta da Covid-19, sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo. Uma ressonância está agendada para daqui a 10 dias para que depois seja feita uma nova avaliação.
Apesar da boa notícia, o técnico Stefano Pioli perdeu mais um atleta para os dois próximos confrontos contra o Rio Ave, pela Liga Europa, e contra o Spezia, pelo Campeonato Italiano. Em nota, o clube não deu previsão de retorno para o camisa 12.
Rebic foi contratado em definitivo pelo time de Milão nesta temporada após ter sido peça chave no último ano. Em 30 jogos na última época, o croata anotou 12 gols e quatro assistências. Apesar da ausência do camisa 12, o Milan tem a expectativa de que o atacante Ibrahimovic esteja disponível para o clássico contra a Inter.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados