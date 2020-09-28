Rebic tem fratura descartada e será reavaliado daqui a 10 dias

Rebic saiu lesionado do confronto contra o Crotone no último domingo, mas os exames realizados nesta segunda-feira descartaram a possibilidade de uma fratura. O croata, que jogou na posição de Ibrahimovic, fora por conta da Covid-19, sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo. Uma ressonância está agendada para daqui a 10 dias para que depois seja feita uma nova avaliação.
Apesar da boa notícia, o técnico Stefano Pioli perdeu mais um atleta para os dois próximos confrontos contra o Rio Ave, pela Liga Europa, e contra o Spezia, pelo Campeonato Italiano. Em nota, o clube não deu previsão de retorno para o camisa 12.
Rebic foi contratado em definitivo pelo time de Milão nesta temporada após ter sido peça chave no último ano. Em 30 jogos na última época, o croata anotou 12 gols e quatro assistências. Apesar da ausência do camisa 12, o Milan tem a expectativa de que o atacante Ibrahimovic esteja disponível para o clássico contra a Inter.