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futebol

Reapresentação do Corinthians tem 'elenco completo' e treino tático

Vagner Mancini comandou atividade com todos os jogadores disponíveis...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 21:35

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 21:35
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Após dois dias de folga, o elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira (29), no CT Joaquim Grava, ainda sem próximo compromisso definido, já que São Paulo vive a fase emergencial de contenção ao novo coronavírus, o que impede a realização do Campeonato Paulista no Estado. Após passar boa parte da última semana no Rio de Janeiro, onde derrotou o Mirassol, por 1 a 0, em Volta Redonda, pela quinta rodada do Paulistão, na última terça-feira (23), e empatou no tempo normal por 1 a 1, vencendo por 5 a 4 nos pênaltis, o Retrô (PE), pela segunda fase da Copa do Brasil, em Saquarema, os atletas do Timão voltaram ao seu Centro de Treinamentos.
A realização dos últimos jogos em outra Unidade da Federação fez parte da tentativa da Federação Paulista de Futebol manter o seu Campeonato Estadual.
Na retomada das atividades, o técnico Vagner Mancini fez um trabalho integrado com todos os atletas a disposição - o que excede os entregues ao Departamento Médico, como Danilo Avelar, Mantuan, Ruan Oliveira e Mateus Vital. O treinador corintiano comandou uma atividade técnica, em campo reduzido, e depois partiu para um treino tático.
Na manhã desta segunda-feira (29), a diretoria da FPF se reuniu com os presidentes dos clubes que integram a Série A1 do Paulistão, através de videoconferência, onde foi definido que um protocolo mais severo seria montado para buscar a manutenção do Estadual junto ao Ministério Público. Contudo, de acordo com o "GE.Globo", a entidade máxima do futebol paulista ainda cogita levar alguns jogos fora de São Paulo, principalmente de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino e Ponte Preta, que estão envolvidos em mais de uma competição.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos

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