Reapresentação do Corinthians conta com retorno de Mosquito e Léo Natel

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Depois de ganhar folga na sexta-feira (19) e sábado (20), o elenco do Corinthians se reapresentou na tarde deste domingo (21), no CT Joaquim Grave. Os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, que estavam em fase de transição física, após se recuperarem de traumas no joelho e na perna, respectivamente, trabalharam com o grupo e voltam a estar aptos para jogar. A dupla não entrava em campo desde o dia 28 de fevereiro, na estreia do Timão no Campeonato Paulista, empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, onde Natel começou jogando e Mosquito entrou aos 25 minutos do segundo tempo.

Gustavo, inclusive, começou sentir dores no joelho uma semana antes, no 0 a 0 entre Corinthians e Vasco, pela 37ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, onde o jogador deixou o campo ainda aos XX do primeiro tempo. Já Léo, apresentou desconforto na véspera do Dérbi contra o Palmeiras, no dia 3 de março, pela segunda rodada do Paulistão, em Itaquera, terminado em 2 a 2.

Além dos dois jogadores que estavam no Departamento Médico, o volante Xavier e o atacante André Luís terminaram o período de isolamento após contraírem Covid-19 e retomaram programação com o elenco. O meia Rua Oliveira também encerrou a quarentena, mas se recupera de uma lesão ligamentar. Dos contaminados, apenas o meia Roni permanece em resguardo.

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Atividade

A preparação física do Corinthians organizou um trabalho de aprimoramento nas finalizações, a partir de um circuito com bolas.

Ainda sem saber quando será o próximo compromisso, já que o Paulistão está paralisado, até segunda ordem, por mais uma semana, por conta do avanço do Estado de São Paulo à fase de emergencial do plano de contenção à pandemia do novo coronavírus, e a segunda fase da Copa do Brasil não possui data agendada.

Uma reunião entre a diretoria da Federação Paulista de Futebol e os representantes dos clubes, incluindo o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves, acontecerá virtualmente às 10h desta segunda-feira (22), para definir as procedências do Paulistão em mais uma semana onde as atividades estão suspensas em SP.