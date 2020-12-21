Real Valladolid x Barcelona: saiba tudo sobre o jogo desta terça-feira

Buscando entrar no G4, o Barcelona terá o Real Valladolid pela frente. Jogando fora de casa, a equipe de Ronald Koeman enfrentará um adversário que está na penúltima colocação da tabela e precisa vencer para não ver os líderes se distanciando ainda mais.
Antes da partida, o treinador do Barcelona, Ronald Koeman, lamentou os pontos perdidos na partida contra o Valencia.
- Cada jogo que não ganhamos é um retrocesso. Ainda penso que temos muitos jogos pela frente. O problema não é empatar em casa contra o Valencia, o problema é que perdemos muito fora de casa. Não podemos falhar porque já falhamos, e isso é pressão para a equipe.
FICHA TÉCNICA
Real Valladolid x BarcelonaData e horário: 22/12/2020, às 18h (de Brasília)Local: Estádio José Zorrilla (Valladolid, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Braithwaite, Pedri, Griezmann; Messi
Desfalques: Ansu Fati, Sergi Roberto e Gerard Piqué (lesionados); Ousmane Dembélé (dúvida).
Real Valladolid (Técnico: Sergio González)Masip; Hervias, Bruno, El Yamiq, Garcia; Orellana, Mesa, Fede, Plano; Weissman, Maranhao
Desfalques: Kiko Olivas, Saidy Janko (lesionados); Joaquin Fernandez (dúvida).