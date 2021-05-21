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futebol

Real Valladolid x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Líder de La Liga, Atlético precisa da vitória para conquistar o Campeonato Espanhol neste sábado contra o Valladolid...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 17:11
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Atlético de Madrid enfrenta o Real Vallodolid neste sábado, às 13h (de Brasília), no Estádio José Zorrilla, na cidade de Valladolid. O confronto é válido pela rodada final de La Liga, e vale o título espanhol para a equipe visitante, que precisa da vitória.
Veja a tabela do EspanholVEJA TAMBÉM: Ex-jogadores do Atlético de Madrid, Diego Forlán e Luis García falam ao L! sobre temporada e chance de títuloA partida deste sábado também é essencial para o Real Valladolid, que ocupa a penúltima colocação do Campeonato Espanhol com 31 pontos. Para os visitantes, a vitória é essencial para fugir do rebaixamento, assim como resultado de Elche e Huesca.
A equipe do Atlético de Madrid ocupa a primeira colocação do Campeonato Espanhol, 83 pontos somados em 37 rodadas. Na rodada final de La Liga, os colchoneros precisam da vitória para superar o Real Madrid, seu rival na luta pelo título.
- É uma final em que ambas as equipas vão dar a vida - disse Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid.FICHA TÉCNICAREAL VALLADOLID X ATLÉTICO DE MADRID - Campeonato Espanhol - 37ª rodada
Data e horário: 22/05/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Jose Maria Sanchez Martinez, em Valladolid (ESP)Árbitro: José María Sánchez MartínezAssistentes: César Soto Grado e Rubén Porras RicoOnde assistir: ESPN Brasil
REAL VALLADOLID (Treinador: Sergio)Masip; Janko, El Yamiq, Bruno González e Olaza; Joaquin Fernández, Hervias, Roque Mesa, Óscar Plano e Jota; Weissman.
Desfalques: Javi Sánchez, Raúl García, Orellana e Kodro (lesionados); Rubén Alcaraz e Jiménez (suspensos).
ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Giménez, Felipe e Hermoso; Koke, Saúl, Llorente e Carrasco; Correa e Suárez.
Desfalques: Savic (suspenso).

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