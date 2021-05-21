Real Valladolid x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O Atlético de Madrid enfrenta o Real Vallodolid neste sábado, às 13h (de Brasília), no Estádio José Zorrilla, na cidade de Valladolid. O confronto é válido pela rodada final de La Liga, e vale o título espanhol para a equipe visitante, que precisa da vitória.

Veja a tabela do EspanholVEJA TAMBÉM: Ex-jogadores do Atlético de Madrid, Diego Forlán e Luis García falam ao L! sobre temporada e chance de títuloA partida deste sábado também é essencial para o Real Valladolid, que ocupa a penúltima colocação do Campeonato Espanhol com 31 pontos. Para os visitantes, a vitória é essencial para fugir do rebaixamento, assim como resultado de Elche e Huesca.

A equipe do Atlético de Madrid ocupa a primeira colocação do Campeonato Espanhol, 83 pontos somados em 37 rodadas. Na rodada final de La Liga, os colchoneros precisam da vitória para superar o Real Madrid, seu rival na luta pelo título.

- É uma final em que ambas as equipas vão dar a vida - disse Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid.FICHA TÉCNICAREAL VALLADOLID X ATLÉTICO DE MADRID - Campeonato Espanhol - 37ª rodada

Data e horário: 22/05/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Jose Maria Sanchez Martinez, em Valladolid (ESP)Árbitro: José María Sánchez MartínezAssistentes: César Soto Grado e Rubén Porras RicoOnde assistir: ESPN Brasil

REAL VALLADOLID (Treinador: Sergio)Masip; Janko, El Yamiq, Bruno González e Olaza; Joaquin Fernández, Hervias, Roque Mesa, Óscar Plano e Jota; Weissman.

Desfalques: Javi Sánchez, Raúl García, Orellana e Kodro (lesionados); Rubén Alcaraz e Jiménez (suspensos).

ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Giménez, Felipe e Hermoso; Koke, Saúl, Llorente e Carrasco; Correa e Suárez.