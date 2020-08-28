Real Valladolid anuncia a contratação do goleiro espanhol Roberto Jiménez

Nesta sexta, o Real Valladolid anunciou a contratação do goleiro Roberto Jiménez, que pertencia ao West Ham, da Inglaterra. O arqueiro assinou com o clube espanhol por três temporadas, com contrato válido até junho de 2023. A negociação aconteceu a custo zero, já que o contrato do experiente jogador com a equipe inglesa havia se encerrado em julho.
Neste sentido, o goleiro chega ao Real Valladolid para dar experiência ao elenco do técnico Sergio, em uma competição, que acumulou mais de 130 jogos ao longo da carreira. O clube busca construir uma campanha mais tranquila na próxima edição do Campeonato Espanhol. Durante a última temporada, ele estava emprestado ao Aláves, e aos 34 anos conseguiu atrair os olhares do futebol espanhol para assinar com um clube da elite do país. Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, o jogador já teve passagens por equipes como Benfica, Olympiakos e Zaragoza.
Vale lembrar que ele estava no elenco do Atlético de Madrid que levantou a taça da Liga Europa, na temporada 2009–10. O atleta não vinha sendo utilizado com frequência pelos ingleses e com a camisa do Alavés, atuou em nove oportunidades.