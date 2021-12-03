Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid viaja para encarar a Real Sociedad neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O confronto promete equilíbrio uma vez que a equipe merengue ocupa a liderança, mas o clube mandante ocupa o 3º lugar na classificação e busca se aproximar do time de Carlo Ancelotti.PREVISÃO DE EQUILÍBRIO- Fomos bem nos últimos dois jogos e criamos uma vantagem. Mas o campeonato é muito equilibrado e será até o final. A equipe da Real Sociedad joga muito bem, é muito forte. E não estamos pensando na Inter ou no Atlético. Vou colocar a melhor escalação para vencer o jogo - disse Ancelotti, comandante do Real Madrid.
TROPEÇOS CHAVESApós liderar uma parte do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad caiu de rendimento nas últimas rodadas. Nos últimos dois jogos, o clube de Imanol Alguacil saiu de campo derrotado para o Espanyol e empatou com o Valencia. O momento na Europa League também não é bom e o time espanhol está próximo de ser eliminado do torneio.
FICHA TÉCNICA:Real Sociedad x Real Madrid
Data e horário: 4/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand e Rico; Portu, Zubimendi, Guevara e Januzaj; Isak e Oyarzabal
Desfalques: Mikel Merino, David Silva, Alex Sola e Nacho Monreal (machucados)
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militao, Alaba e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Dani Ceballos e Gareth Bale (machucados)