Real Sociedad x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

O Allianz Stadium, estádio da Juventus, em Turim, receberá uma grande partida nesta quinta-feira. Manchester United e Real Sociedad se enfrentam às 14h55 (horário de Brasília) pela segunda fase da Liga Europa.
Para Solskjaer, a partida será difícil por conta do alto nível da equipe adversária. - Temos que ser muito bons contra a Sociedad. Como eu disse quando o sorteio foi feito, é provavelmente o mais difícil que poderíamos enfrentar. Eles estiveram na liderança de La Liga por um tempo, agora ainda estão em busca da Liga dos Campeões para o próximo ano. Eles têm alguns jogadores de ponta, alguns jogadores muito experientes e alguns muito bons. Portanto, temos que jogar em alto nível para conseguir um bom resultado, claro que sim, porque o campeonato espanhol também é de qualidade.
FICHA TÉCNICA
Real Sociedad x Manchester UnitedData e horário: 18/02/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Allianz Stadium (Turim, ITA)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Sociedad (Treinador: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Le Normand, Elustondo, Monreal; Zubeldia, Merino, Silva; Januzaj, Isak, Oyarzabal
Desfalques: Moyá e Sangalli (lesionados).
Manchester United (Treinador: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Alex Telles; Fred, McTominay; Mata, Bruno Fernandes, Rashford e Greenwood
Desfalques: Pogba, Cavani, Jones e Van de Beek (lesionados).