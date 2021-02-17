futebol

Real Sociedad x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações

Segunda fase da Europa League trará um confronto difícil para os Red Devils, que caíram precocemente na fase de grupo da Liga dos Campeões...
LanceNet

17 fev 2021 às 16:32

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:32

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O Allianz Stadium, estádio da Juventus, em Turim, receberá uma grande partida nesta quinta-feira. Manchester United e Real Sociedad se enfrentam às 14h55 (horário de Brasília) pela segunda fase da Liga Europa.
VEJA A TABELA DA EUROPA LEAGUE
Para Solskjaer, a partida será difícil por conta do alto nível da equipe adversária. - Temos que ser muito bons contra a Sociedad. Como eu disse quando o sorteio foi feito, é provavelmente o mais difícil que poderíamos enfrentar. Eles estiveram na liderança de La Liga por um tempo, agora ainda estão em busca da Liga dos Campeões para o próximo ano. Eles têm alguns jogadores de ponta, alguns jogadores muito experientes e alguns muito bons. Portanto, temos que jogar em alto nível para conseguir um bom resultado, claro que sim, porque o campeonato espanhol também é de qualidade.
FICHA TÉCNICA
Real Sociedad x Manchester UnitedData e horário: 18/02/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Allianz Stadium (Turim, ITA)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Sociedad (Treinador: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Le Normand, Elustondo, Monreal; Zubeldia, Merino, Silva; Januzaj, Isak, Oyarzabal
Desfalques: Moyá e Sangalli (lesionados).
Manchester United (Treinador: Solskjaer)Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Alex Telles; Fred, McTominay; Mata, Bruno Fernandes, Rashford e Greenwood
Desfalques: Pogba, Cavani, Jones e Van de Beek (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros
Imagem de destaque
Por que a guerra do Irã ameaça o coração do agronegócio brasileiro
Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

