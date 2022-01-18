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Real Sociedad x Atletico de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei

Time de Diego Simeone busca recuperação após derrota na Supercopa da Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 14:50

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 14:50

Após derrota na semifinal da Supercopa da Espanha para o Athletic Bilbao, o Atlético de Madrid tem outra decisão pela frente. Dessa vez, o confronto será contra a Real Sociedad, pelas oitavas de final da Copa do Rei. O duelo ocorre nesta quarta-feira, às 17h, no estádio Anoeta.+ Robert Lewandowski vence o prêmio 'The Best' pelo segundo ano seguido
Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid vive momento irregular na temporada. Das últimas sete partidas na temporada, venceu apenas duas e está na quarta posição da La Liga, 16 pontos atrás do líder Real Madrid. Em coletiva de imprensa nesta terça, Diego Simeone falou sobre a fase da equipe.
+ Lamela conquista o Prêmio Puskás no 'The Best'; relembre o golaço
- Sempre tivemos responsabilidade e não pressão. No ano passado, em março, todos pensavam que não seríamos campeões, e o time teve força e equilíbrio para aguentar o momento difícil. Estávamos naquele espaço em que não ser campeão era um fracasso. Acredito na equipe, não tenho dúvidas de que eles vão responder bem - afirmou.
FICHA TÉCNICA:Real Sociedad x Atletico de Madrid
Copa do Rei - Oitavas de finalData e horário: 19/01/2022, às 17h (de Brasília)Local: Anoeta (ESP)Onde assistir: Star+
Real Sociedad provável escalação:Ryan; Zaldua, Le Normand, Elustondo, Rico; Merino, Guevara, Rafinha; Portu, Oyarzabal, Januzaj. Técnico: Imanol Alguacil
Atletico Madrid provável escalação:Oblak; Vrsaljko, Felipe, Hermoso, Lodi; Carrasco, De Paul, Koke, Lemar; Suarez, Matheus Cunha. Técnico: Diego Simeone
Crédito: AtleticodeMadridnãoviveboafasenatemporada(Foto:Divulgação/AtléticodeMadrid

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