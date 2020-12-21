Real Sociedad x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Após perder a primeira colocação para o maior rival, o Atlético de Madrid volta a jogar nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), contra a Real Sociedad. Os colchoneros, que têm dois jogos a menos, querem vencer para assumir a liderança isolada novamente.

VEJA A TABELA DA LA LIGAA partida, porém, não será fácil. A Real Sociedad é a terceira colocada e, em caso de vitória, empatará em número de pontos com os rivais de Madrid. Antes da partida, Diego Simeone, treinador do Atlético, rasgou elogios ao próximo adversário.

- Assistimos a todos os jogos do rival. Eles estão competindo muito bem, com um jogo muito claro, com equipes baixas ou a partir de três com o Portu por dentro. É claro que não é fácil controlá-lo, chegam com muito frequência para a zona de gol para explodir com Merino e Oyarzabal. A Real Sociedad está trabalhando muito bem com um treinador que está expressando isso em campo, eles têm mais substituições do que na temporada passada, a chegada de David Silva lhes deu muita hierarquia e eles têm jogadores muito bons no ataque. uma equipe que compete em um bom nível - disse Simeone sobre o adversário.