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futebol

Real Sociedad x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Simeone perdeu a liderança para o rival Real Madrid, mas tem dois jogos a menos e busca recuperá-la. Donos da casa estão apenas a três pontos dos dois times...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 17:50

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:50

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Após perder a primeira colocação para o maior rival, o Atlético de Madrid volta a jogar nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), contra a Real Sociedad. Os colchoneros, que têm dois jogos a menos, querem vencer para assumir a liderança isolada novamente.
VEJA A TABELA DA LA LIGAA partida, porém, não será fácil. A Real Sociedad é a terceira colocada e, em caso de vitória, empatará em número de pontos com os rivais de Madrid. Antes da partida, Diego Simeone, treinador do Atlético, rasgou elogios ao próximo adversário.
- Assistimos a todos os jogos do rival. Eles estão competindo muito bem, com um jogo muito claro, com equipes baixas ou a partir de três com o Portu por dentro. É claro que não é fácil controlá-lo, chegam com muito frequência para a zona de gol para explodir com Merino e Oyarzabal. A Real Sociedad está trabalhando muito bem com um treinador que está expressando isso em campo, eles têm mais substituições do que na temporada passada, a chegada de David Silva lhes deu muita hierarquia e eles têm jogadores muito bons no ataque. uma equipe que compete em um bom nível - disse Simeone sobre o adversário.
FICHA TÉCNICA:
Real Sociedad x Atlético de MadridData e horário: 22/12/2020, às 15h45 (de Brasília)Local: Anoeta (San Sebastián, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Sociedad (Treinador: Imanol Aguacil)​Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, Zubimendi; Portu, Willian José, Merquelanz
DESFALQUES: Adnan Januzaj, Luca Sangalli, Aritz Elustondo e David Silva (lesionados); Andoni Gorosabel, Mikel Oyarzábal, Asier Illarramendi, Miguel Ángel Moyá e Joseba Zaldua (dúvidas).
Atlético de Madrid (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Suárez, Correa
DESFALQUES: Héctor Herrera, José Giménez e João Félix (dúvidas).

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