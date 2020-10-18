Real Sociedad vence o Betis e assume a liderança do Campeonato Espanhol

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A Real Sociedad fez com que durasse pouco a liderança do Villarreal no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time venceu o Betis por 3 a 0, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e assegurou a primeira colocação ao final da sexta rodada, com gols de Portu, Oyarzabal e Januzaj.

A equipe comandada pelo técnico Imanol Alguacil chegou aos 11 pontos, mesma marca do Villarreal, mas leva vantagem no salgo de gols. Real Madrid e Getafe somam dez. O Betis é o sétimo, com nove pontos.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, Portu mandou para as redes após assistência de Oyarzabal. O Betis esteve perto de empatar no início do segundo tempo, mas o gol de Antonio Sanabria foi anulado pelo VAR, por impedimento.

Oyarzabal tratou de guardar a bola na rede do adversário aos 29 da segunda etapa, de pênalti, antes de ser substituído por Januzaj. O belga fechou o placar aos 43.