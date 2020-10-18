Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Sociedad vence o Betis e assume a liderança do Campeonato Espanhol

Portu, Oyarzabal e Januzaj marcam os gols do triunfo por 3 a 0 pela sexta rodada. Equipe comandada pelo técnico Imanol Alguacil chegou aos 11 pontos e ultrapassou o Villarreal...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 19:40
Crédito: AFP
A Real Sociedad fez com que durasse pouco a liderança do Villarreal no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time venceu o Betis por 3 a 0, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e assegurou a primeira colocação ao final da sexta rodada, com gols de Portu, Oyarzabal e Januzaj.
A equipe comandada pelo técnico Imanol Alguacil chegou aos 11 pontos, mesma marca do Villarreal, mas leva vantagem no salgo de gols. Real Madrid e Getafe somam dez. O Betis é o sétimo, com nove pontos.
Aos 43 minutos do primeiro tempo, Portu mandou para as redes após assistência de Oyarzabal. O Betis esteve perto de empatar no início do segundo tempo, mas o gol de Antonio Sanabria foi anulado pelo VAR, por impedimento.
Oyarzabal tratou de guardar a bola na rede do adversário aos 29 da segunda etapa, de pênalti, antes de ser substituído por Januzaj. O belga fechou o placar aos 43.
Nos outros jogos a tarde, o Elche superou o Alavés por 2 a 0, e Huesca e Valladolid empataram em 2 a 2.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados