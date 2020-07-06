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futebol

Real Sociedad e Levante empatam pelo Campeonato Espanhol

Jogo válido pela 34ª rodada ocorreu nesta segunda-feira (6)...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 19:40

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 19:40

Crédito: Divulgação/Real Sociedad
Pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad empatou com o Levante por 1 a 1. Morales abriu a partida para o time da casa, e Isak diminuiu para os visitantes.
DISPUTADOO jogo foi bem disputado no geral. As duas equipes tiveram boas chances e conseguiram finalizar algumas vezes no gol adversário. O empate foi um resultado justo, mas não foi bom para nenhum dos dois.
COMPLICOU EM CIMAA Real Sociedad, com 51 pontos, viu a Liga dos Campeões mais distante. O Sevilla, quarto colocado, tem 57 e faltam apenas quatro rodadas.
CUMPRINDO TABELASem chances de rebaixamento, o Levante poderia sonhar com uma vaga em competições europeias com a vitória, mas não ocorreu. Agora, o clube cumprirá tabela pelos quatro jogos restantes.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNa próxima quinta-feira (9), o Levante visitará o Mallorca, às 14h30 (horário de Brasília). Na sexta-feira (10), a Real Sociedad recebe o Granada, às 14h30.

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