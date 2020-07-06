Real Sociedad e Levante empatam pelo Campeonato Espanhol

Crédito: Divulgação/Real Sociedad

Pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad empatou com o Levante por 1 a 1. Morales abriu a partida para o time da casa, e Isak diminuiu para os visitantes.

DISPUTADOO jogo foi bem disputado no geral. As duas equipes tiveram boas chances e conseguiram finalizar algumas vezes no gol adversário. O empate foi um resultado justo, mas não foi bom para nenhum dos dois.

COMPLICOU EM CIMAA Real Sociedad, com 51 pontos, viu a Liga dos Campeões mais distante. O Sevilla, quarto colocado, tem 57 e faltam apenas quatro rodadas.

CUMPRINDO TABELASem chances de rebaixamento, o Levante poderia sonhar com uma vaga em competições europeias com a vitória, mas não ocorreu. Agora, o clube cumprirá tabela pelos quatro jogos restantes.