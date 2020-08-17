Real Sociedad anuncia a contratação do meio-campista David Silva

A Real Sociedad anunciou a contratação do meio-campista espanhol David Silva, que se despediu do Manchester City nesta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo site oficial do clube basco, que informou que o contrato do atleta será de duas temporadas.David Silva negociava com a Lazio e tinha conversas avançadas com o clube italiano, que já esperava o jogador para exames. Segundo a imprensa italiana, o anúncio por parte do clube espanhol caiu como uma bomba na capital italiana, deixando dirigentes romanos furiosos.
Silva vestirá a camisa 21, que o acompanha em sua carreira, já que o número ficou vago com a saída do meia Martin Odegaard. O norueguês, que se destacou no clube basco, está voltando ao Real Madrid após empréstimo. Na próxima temporada, a Real Sociedad disputará a Liga Europa.