Real pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul Pogba

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Após a desistência da Juventus em tentar contratar Paul Pogba, o Real Madrid parece manter o sonho vivo, de acordo com o “The Sun”. O tablóide inglês destaca que os merengues podem oferecer uma troca envolvendo até quatro jogadores pelo meio-campista francês que está no Manchester United. Odegaard, James Rodríguez, Brahim e Lucas Vásquez são os nomes da lista.

As informações apontar que o técnico Zidane quer o campeão do mundo de qualquer maneira. O Real Madrid tenta costurar uma operação que não tenha que pagar os 100 milhões de euros (R$ 581 milhões) pedidos pelos Red Devils. Além disso, o próprio francês já manifestou seu desejo de deixar a Inglaterra e Mino Raiola, empresário do jogador, tenta acertar sua saída.