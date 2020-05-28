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futebol

Real pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul Pogba

Meio-campista francês é sonho de consumo de técnico Zidane, mas clube merengue não quer pagar valor imposto pelo Manchester Untied. Atleta também deve reduzir salário...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 12:17

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 12:17

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Após a desistência da Juventus em tentar contratar Paul Pogba, o Real Madrid parece manter o sonho vivo, de acordo com o “The Sun”. O tablóide inglês destaca que os merengues podem oferecer uma troca envolvendo até quatro jogadores pelo meio-campista francês que está no Manchester United. Odegaard, James Rodríguez, Brahim e Lucas Vásquez são os nomes da lista.
As informações apontar que o técnico Zidane quer o campeão do mundo de qualquer maneira. O Real Madrid tenta costurar uma operação que não tenha que pagar os 100 milhões de euros (R$ 581 milhões) pedidos pelos Red Devils. Além disso, o próprio francês já manifestou seu desejo de deixar a Inglaterra e Mino Raiola, empresário do jogador, tenta acertar sua saída.
Além de tentar reduzir os custos do negócio, caso os merengues entrem em acordo com o Manchester United, o clube também deve entrar em acordo com Pogba. Atualmente, o camisa seis recebe 17 milhões de euros (R$ 98 milhões) por temporada e deve ter que reduzir sua pedida salarial caso queira jogar no time de Madri.E MAIS:Real Madrid pode buscar volante do Leicester para próxima temporadaDirigente da Inter diz que Lautaro só sai se Barcelona pagar multaESPN e Fox Sports garantem liderança na audiência da TV fechada com jogos da BundesligaRB Leipzig diz que só vende Timo Werner por R$ 320 milhões E MAIS:

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