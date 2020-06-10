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futebol

Real planeja jogos sem público mesmo que haja liberação do governo

Estádio Alfredo Di Stéfano será a casa dos merengues neste final de temporada por conta das reformas no Santiago Bernabéu. Clube poderia contar com dois mil torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 13:16

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 13:16

Crédito: Santiago Bernabéu passa por obras e deve reabrir entre setembro e outubro (Divulgação Real Madrid
Apesar da possibilidade da Espanha abrir os portões dos estádios de futebol para 1/3 dos fãs, o Real Madrid pretende jogar sem torcida até o final da temporada. Com o Santiago Bernabéu em reforma, os merengues não planejam voltar a atuar no mítico estádio da capital. Com isso, o time deve fazer seus últimos jogos no Estádio Alfredo Di Stefano, local de batalha da equipe B.
No novo campo de jogo, o gigante espanhol conseguiria colocar a presença de apenas dois mil torcedores. O clube também entende a dificuldade que será para que o governo libere a presença do público, apesar da pressão para que as pessoas possam voltar a frequentar as arenas a partir do próximo dia 29.
O Real Madrid aproveitou este cenário de paralisação no futebol para iniciar uma reforma em seu estádio. É provável que a entidade comece a próxima temporada jogando “fora de casa”, mas espera que as obras estejam concluídas entre setembro e outubro para que os torcedores possam voltar a torcer pela equipe.E MAIS:Bayer Leverkusen confia na permaência de Kai HavertzZagueiro do Barça elogia pré-temporada e acredita em dobleteReal Madrid pergunta a Inter de Milão sobre preço de SkriniarJornalista diz que futuro de Camavinga será no Real Madrid E MAIS:

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