Real planeja jogos sem público mesmo que haja liberação do governo

Crédito: Santiago Bernabéu passa por obras e deve reabrir entre setembro e outubro (Divulgação Real Madrid

Apesar da possibilidade da Espanha abrir os portões dos estádios de futebol para 1/3 dos fãs, o Real Madrid pretende jogar sem torcida até o final da temporada. Com o Santiago Bernabéu em reforma, os merengues não planejam voltar a atuar no mítico estádio da capital. Com isso, o time deve fazer seus últimos jogos no Estádio Alfredo Di Stefano, local de batalha da equipe B.

No novo campo de jogo, o gigante espanhol conseguiria colocar a presença de apenas dois mil torcedores. O clube também entende a dificuldade que será para que o governo libere a presença do público, apesar da pressão para que as pessoas possam voltar a frequentar as arenas a partir do próximo dia 29.