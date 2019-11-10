Futebol Capixaba

Real Noroeste vence o Vitória e fica perto do título da Copa ES

De pênalti, Iuri Pimentel fez o gol da vitória do time merengue, que agora está a um empate de levantar a taça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 21:12

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 21:12

Iuri Pimentel marcou o gol da vitória do Real Noroeste Crédito: Real Noroeste/Divulgação
Depois de amargar os vices dos dois últimos campeonatos Capixaba, o Real Noroeste se aproxima de acabar com o jejum. Na tarde deste sábado (09), o time de Águia Branca foi até o Salvador Costa, em Bento Ferreira, e derrotou o Vitória, por 1 a 0, no jogo de ida das finais da Copa Espírito Santo. 
O Real Noroeste chegou ao gol da vitória aos 39 minutos do segundo tempo em um pênalti sofrido por Waschington. No lance, o atacante foi derrubado pelo goleiro Harrison, dentro da área. Na cobrança, o volante Iuri Pimentel bateu forte e sem chances para o arqueiro alvianil. 

