Real Noroeste vence o Vitória e fica perto do título da Copa ES

Depois de amargar os vices dos dois últimos campeonatos Capixaba, o Real Noroeste se aproxima de acabar com o jejum. Na tarde deste sábado (09), o time de Águia Branca foi até o Salvador Costa, em Bento Ferreira, e derrotou o Vitória, por 1 a 0, no jogo de ida das finais da Copa Espírito Santo.
O Real Noroeste chegou ao gol da vitória aos 39 minutos do segundo tempo em um pênalti sofrido por Waschington. No lance, o atacante foi derrubado pelo goleiro Harrison, dentro da área. Na cobrança, o volante Iuri Pimentel bateu forte e sem chances para o arqueiro alvianil.
Com o triunfo de 1 a 0, o Real Noroeste pode até empatar na partida de volta que mesmo assim garante o título da competição. Ao Vitória, para levantar a taça pela quarta vez, terá que derrotar o adversário, por pelo menos dois gols de vantagem. Em caso de uma vitória simples do Alvianil, a disputa da taça será nas cobranças de pênaltis. A segunda e decisiva partida das finais da Copa Espírito Santo acontece na próxima sexta-feira (15), às 16h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.