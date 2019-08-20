Real Noroeste mostra força e vence a Desportiva pela Copa ES

Maílson, zagueiro do Real Noroeste, sobe alto para garantir o gol da vitória sobre a Desportiva Crédito: Emanuela Afonso/Globoesporte.com/es

Desportiva havia deixado uma ótima impressão na primeira rodada, ao vencer com facilidade o Sport-ES, em Colatina , por 3 a 0, na primeira rodada da Copa Espírito Santo.

Mas essa boa lembrança se deu muito por conta da fragilidade do rival. Bastou enfrentar um adversário de mais qualidade para a equipe grená ver que não terá moleza pela frente na competição estadual.

Talvez o fato de não poder contar com o estádio Engenheiro Araripe , que ainda não está com as laudos técnicos liberados e por isso não pode receber jogos oficiais, a Desportiva tenha sentido. Sem seu tradicional caldeirão, a partida foi realizada também em Cariacica, mas no estádio Kleber Andrade

Diante de um Real Noroeste muito bem postado, a Desportiva saiu de campo derrotada pelo placar de 1 a 0 na noite desta terça-feira (20). O gol da vitória merengue saiu no segundo tempo de jogo e foi anotado pelo zagueiro Maílson, aos 34 minutos do segundo tempo, quando aproveitou bola alçada na área, de falta, para subir alto e testar firme, na segunda trave.

O Real Noroeste foi melhor na partida e superou a Desportiva no Kleber Andrade Crédito: DIvulgação/Real Noroeste

O autor do gol merengue, aliás, tem motivos para guardar a noite na memória por muito tempo. Além de garantir os 100% do Real Noroeste, o defensor completou 30 anos na data da partida e ainda pode dedicar o tento e a vitória a avó, falecida também ontem. Dona linda, avó do zagueirão do time de Águia Branca tinha 92 anos de idade.

Maílson ainda chegou ao segundo gol dele no torneio, já que também havia marcado contra o pinheiros, na vitória por 2 a 0 na rodada passada da Copinha.

Com o triunfo, o Real divide a primeira colocação com o Serra, ambos com seis pontos, mas a equipe da Grande Vitória está à frente por ter feito um gol a mais que o time do Norte do Estado (4 a 3). A Desportiva, por sua vez, caiu para quinto, com três pontos.

Na próxima rodada, a terceira da Copinha, O Real Noroeste tem boas chances de seguir com aproveitamento máximo, já que enfrentará o lanterna Sport-ES, no José Olímpio da Rocha, o Rochão, no próximo sábado, às 15 horas.

A Desportiva terá a chance de se recuperar diante do Tupy, no domingo, em partida que será realizada no estádio Gil Bernardes, às 10h30.

DESPORTIVA 0 X 1 REAL NOROESTE

Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)

Árbitro: Devarly Lira do Rosário

Gol: Mailson, aos 34m. do 2º tempo

Público: 406 pagantes/R$ 4.960,00

Desportiva: Giovani Perim (Humberto Júnior); Gabriel Fernandes (Paulinho), Lucas Trindade, Leandro Morais e Ayrton; Caetano, David e Dodô; Matheus Bidick, Marcus Vinicius e Matheus Costa (Thallyson). Técnico: Erich Bomfim

Real Noroeste: André Stov; Gabriel, Maílson, Iran e Geisandro; Iuri Pimentel, Gabriel Jordan e Igor Oliveira; Warlei (Lucas Vaillant), Warlison (Patrick) e Waschington (Monga). Técnico: Duzinho