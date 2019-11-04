Real Noroeste e Vitória definem datas e horários das finais da Copa ES

Real Noroeste e Vitória vão disputar o título da Copa ES Crédito: Montagem/GE

Anote na agenda! A grande decisão da Copa Espírito Santo, entre Real Noroeste e Vitória, já tem datas, horários e locais definidos. As equipes brigam por uma vaga na Copa Verde 2020 e ambas já estão classificadas para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Após uma reunião que aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (04), na sede da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), e que reuniu representantes dos dois clubes, foi decidido que o jogo de ida acontece no sábado (09), às 16h, no estádio Salvador Costa, em Vitória. E a novidade fica por conta do jogo de volta, que foi marcado para o feriado de 15 de novembro (Proclamação da República), uma sexta-feira, também às 16h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

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Valores dos ingressos

Os dois times vão seguir a mesma norma que adotaram durante toda a Copa ES e irão cobrar os mesmos valores de ingressos para a decisão. Vitória x Real Noroeste terá valores de R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). Já Real Noroeste x Vitória seguirá com preços de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).