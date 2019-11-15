Real Noroeste e Vitória buscam o tetracampeonato da Copa Espírito Santo

Real Noroeste e Vitória vão disputar o título da Copa ES Crédito: Montagem/GE

Hoje é dia de conhecer o grande campeão da Copa Espírito Santo. Real Noroeste e Vitória se enfrentam na tarde desta sexta-feira (15), às 16h no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Após vencer o jogo de ida, no Salvador Costa, o time merengue só precisa de um empate para conquistar o tetracampeonato da competição.

Sem subir no salto, o técnico do Real Noroeste Duzinho Reis rechaça o favoritismo. "Lógico que não (favoritismo). Tem a importância da torcida, do nosso campo, a atmosfera é boa lá. Mas, temos que ter muito respeito, tranquilidade, humildade e pés no chão. Espero que depois dos noventa minutos, a gente comemore aquilo que nós tanto queremos. Mas, no primeiro momento, tudo está em aberto ainda", afirmou.

Após a derrota na ida, resta apenas o Vitória vencer por dois gols de vantagem para ficar com o quarto título da competição e a vaga para Copa Verde 2020. Apesar do grande desafio que tem pela frente, de superar o Real no José Olímpio da Rocha, onde os donos da casa não perdem há 20 jogos, o técnico Rodrigo Fonseca ainda acredita em uma virada.