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Futebol Capixaba

Real Noroeste e Vitória buscam o tetracampeonato da Copa Espírito Santo

Time merengue está a um empate de comemorar o título. Pressão está do lado do Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 07:00

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 07:00

Real Noroeste e Vitória vão disputar o título da Copa ES Crédito: Montagem/GE
Hoje é dia de conhecer o grande campeão da Copa Espírito Santo. Real Noroeste e Vitória se enfrentam na tarde desta sexta-feira (15), às 16h no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Após vencer o jogo de ida, no Salvador Costa, o time merengue só precisa de um empate para conquistar o tetracampeonato da competição.
Sem subir no salto, o técnico do Real Noroeste Duzinho Reis rechaça o favoritismo. "Lógico que não (favoritismo). Tem a importância da torcida, do nosso campo, a atmosfera é boa lá. Mas, temos que ter muito respeito, tranquilidade, humildade e pés no chão. Espero que depois dos noventa minutos, a gente comemore aquilo que nós tanto queremos. Mas, no primeiro momento, tudo está em aberto ainda", afirmou.

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Após a derrota na ida, resta apenas o Vitória vencer por dois gols de vantagem para ficar com o quarto título da competição e a vaga para Copa Verde 2020. Apesar do grande desafio que tem pela frente, de superar o Real no José Olímpio da Rocha, onde os donos da casa não perdem há 20 jogos, o técnico Rodrigo Fonseca ainda acredita em uma virada.
"Foi um campeonato muito bom, chegamos com méritos à final, ótimos números. Apesar da derrota no último sábado, temos condições de, no campo do adversário, conseguir o resultado. Primeiramente é preciso pensar em vencer a partida, depois pensar no título", disse o técnico do Vitória.

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