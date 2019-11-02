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Copa ES

Real Noroeste avança às finais da Copa ES e garante vaga na Série D 2020

Time de Águia Branca empata com o Serra, no tempo normal, e vence nas penalidades máximas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 18:47

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 18:47

Real Noroeste x Serra, pela Copa Espírito Santo 2019 Crédito: Rafael Chaves/Serra FC
O Real Noroeste está em mais uma final da Copa Espírito Santo. Depois de estar perdendo para o Serra, no jogo de volta das semifinais, neste sábado, no José Olímpio da Rocha, o time de Águia Branca chegou ao empate em 1 a 1 e, nas cobranças de pênaltis, derrotou o Cobra-Coral por 5 a 4.
Esta será a sexta final de Copa ES do Real Noroeste e esse ano a conquista tem um gosto especial. O time herdou a segunda vaga do Estado para a Série D do Campeonato Brasileiro 2020, porque o Vitória-ES, adversário da decisão, já está confirmado na competição nacional. Porém, ao contrário do Alvianil, o time de Águia Branca terá que passar pela fase preliminar.
Na Copa Espírito Santo, as datas, horários e locais das duas partidas da decisão serão confirmadas nesta segunda-feira, pela Federação de Futebol (FES). O certo é que o mando de campo do jogo de ida é do Vitória e a volta do Real Noroeste.
Empate no tempo normal
Nos minutos regulamentares da partida, cada equipe balançou a rede uma vez e em dois lances de bola parada. Primeiro o Serra abriu o placar, logo aos 12 minutos de jogo, com o atacante Diego Neves de cabeça, após cobrança de escanteio de Soares. No segundo tempo, o Real deixou tudo igual com o centroavante Warlei, que também de cabeça colocou a bola no fundo da rede, após batida de falta de Igor, do meio de campo.
Os pênaltis
Com o empate de 1 a 1 no tempo normal, a disputa da vaga para as finais foi para as cobranças de pênaltis. Nas quatro primeiras, cada equipe desperdiçou uma. Na quinta, o goleiro Walter fez a defesa da batida do meia Gabriel Jordan, e depois teve a chance da classificação nos pés, ao pegar a bola para bater. Porém, o goleiro André Stov brilhou e defendeu a cobrança. Nas alternadas, as equipes converteram até o lateral Maycon, que desperdiçou ao mandar a bola na trave. Com a vitória por 5  a 4, o Real Noroeste chegou à decisão.

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