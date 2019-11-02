Real Noroeste avança às finais da Copa ES e garante vaga na Série D 2020

Real Noroeste x Serra, pela Copa Espírito Santo 2019 Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

O Real Noroeste está em mais uma final da Copa Espírito Santo. Depois de estar perdendo para o Serra, no jogo de volta das semifinais, neste sábado, no José Olímpio da Rocha, o time de Águia Branca chegou ao empate em 1 a 1 e, nas cobranças de pênaltis, derrotou o Cobra-Coral por 5 a 4.

Esta será a sexta final de Copa ES do Real Noroeste e esse ano a conquista tem um gosto especial. O time herdou a segunda vaga do Estado para a Série D do Campeonato Brasileiro 2020, porque o Vitória-ES, adversário da decisão, já está confirmado na competição nacional. Porém, ao contrário do Alvianil, o time de Águia Branca terá que passar pela fase preliminar.

Na Copa Espírito Santo, as datas, horários e locais das duas partidas da decisão serão confirmadas nesta segunda-feira, pela Federação de Futebol (FES). O certo é que o mando de campo do jogo de ida é do Vitória e a volta do Real Noroeste.

Empate no tempo normal

Nos minutos regulamentares da partida, cada equipe balançou a rede uma vez e em dois lances de bola parada. Primeiro o Serra abriu o placar, logo aos 12 minutos de jogo, com o atacante Diego Neves de cabeça, após cobrança de escanteio de Soares. No segundo tempo, o Real deixou tudo igual com o centroavante Warlei, que também de cabeça colocou a bola no fundo da rede, após batida de falta de Igor, do meio de campo.

Os pênaltis