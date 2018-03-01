Real Noroeste acaba com a invencibilidade do Serra no Capixabão

Demorou, mas caiu a invencibilidade do Serra. Coube ao embalado Real Noroeste, acabar com os 100% de aproveitamento do Tricolor Serrano neste Capixabão. Jogando em casa, no Estádio José olímpio da Rocha, o time merengue venceu por 2 a 0, gols de Igor Santos e Jean, e encurtou a distância para o rival, ainda líder com 18 pontos. A equipe de Águia Branca vem logo atrás, com dois pontos a menos. A partida foi válida pela sétima rodada do Estadual.
O Real soube fazer valer o fator campo, mas no primeiro tempo o placar não saiu do zero. A bola só balançou as redes na segunda etapa. Aos 16 minutos, Matheus Bidick roubou a bola na entrada da área e avançou. Na sequência acabou derrubado dentro da grande área. O meia Igor Santos se encarregou de cobrar e converteu.
Já na parte final da partida veio o golpe de misericórdia. Em cobrança de escanteio de Matheus Bidick, o zagueiro Jean testou firme no gol de Wagner e deu números finais no Rochão, e de quebra acabando com a boa fase do Serra, até então a única equipe das primeiras divisões estaduais ainda invicta no Brasil.
FESTA DA POLENTA
Jogando em Venda Nova do Imigrante, o Rio Branco de Venda Nova não tomou conhecimento do Vitória e venceu por 3 a 0. Bruninho Araújo, Marco Antônio e Weltinho fizeram os gols do time da casa. A partida, de quebra, registrou o maior público do Capixabão até aqui, com 951 pagantes e R$ 15.390,00.