Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Real Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Real Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipe merengue vem embalada após goleada por 6 a 1 sobre o Mallorca e confia na dupla Vinícius Júnior-Benzema para seguir na liderança da La Liga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 12:19

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:19

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Após golear o Mallorca por 6 a 1, o Real Madrid recebe o Villarreal neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube merengue busca seguir invicto e na liderança da La Liga, enquanto o Submarino Amarelo sonha com nova vitória após vencer o Elche.Rival complicado
- Vamos enfrentar uma equipe que tem muita qualidade, experiência, boa organização e acostumada a jogar partidas de alto nível. É um jogo importante e para ganhar do VIllarreal, nós temos que fazer tudo bem - destacou Carlo Ancelotti.
> Veja a tabela da La Liga
Dupla perigosa
Neste início de temporada, o Real Madrid confia na dupla formada por Vinícius Júnior e Benzema para garantir bons resultados. O brasileiro e o francês foram responsáveis por 13 dos 21 gols do time de Carlo Ancelotti, além de somarem 10 assistências no Campeonato Espanhol.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Villarreal
Data e horário: 25/9/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Nacho, Militão, Alaba e Gutierrez; Asensio, Casemiro e Modric; Vinícius Júnior, Benzema e Rodrygo
Desfalques: Dani Carvajal, Ferland Mendy, Gareth Bale, Dani Ceballos, Toni Kroos e Marcelo (machucados)
VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Asenjo; Gaspar, Mandi, Pau Torres e Estupinan; Parejo, Capoue e Trigueros; Groeneveld, Alcacer e Pino
Desfalques: Gerard Moreno, Dani Raba e Samuel Chukwueze (machucados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo
Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados