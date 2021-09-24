Real Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Após golear o Mallorca por 6 a 1, o Real Madrid recebe o Villarreal neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube merengue busca seguir invicto e na liderança da La Liga, enquanto o Submarino Amarelo sonha com nova vitória após vencer o Elche.Rival complicado
- Vamos enfrentar uma equipe que tem muita qualidade, experiência, boa organização e acostumada a jogar partidas de alto nível. É um jogo importante e para ganhar do VIllarreal, nós temos que fazer tudo bem - destacou Carlo Ancelotti.
> Veja a tabela da La Liga
Dupla perigosa
Neste início de temporada, o Real Madrid confia na dupla formada por Vinícius Júnior e Benzema para garantir bons resultados. O brasileiro e o francês foram responsáveis por 13 dos 21 gols do time de Carlo Ancelotti, além de somarem 10 assistências no Campeonato Espanhol.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Villarreal
Data e horário: 25/9/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Nacho, Militão, Alaba e Gutierrez; Asensio, Casemiro e Modric; Vinícius Júnior, Benzema e Rodrygo
Desfalques: Dani Carvajal, Ferland Mendy, Gareth Bale, Dani Ceballos, Toni Kroos e Marcelo (machucados)
VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Asenjo; Gaspar, Mandi, Pau Torres e Estupinan; Parejo, Capoue e Trigueros; Groeneveld, Alcacer e Pino
Desfalques: Gerard Moreno, Dani Raba e Samuel Chukwueze (machucados)