Real Madrid x Sevilla: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Após ser eliminado na Champions League para o Chelsea na última quarta-feira, o Real Madrid tem a chance de terminar a rodada do Campeonato Espanhol na liderança. O clube merengue enfrenta o Sevilla neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e espera se aproveitar do tropeço de Barcelona e Atlético de Madrid.Análise
- O Sevilla tem um bom time e será uma partida diferente do que foi contra o Chelsea. Será complicado, mas sabemos pelo que jogamos. São quatro finais. Temos que esquecer a Champions League e centrar no que nos resta - afirmou Zidane.
Sequência
Além do Sevilla, o Real Madrid terá pela frente o Granada, Athletic Bilbao e Villarreal nas últimas partidas do Campeonato Espanhol. O elenco não conquistou nenhum título nesta temporada, pois foi eliminado na Champions League, Copa do Rei e não conseguiu chegar à final da Supercopa da Espanha.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Sevilla
Data e horário: 9/5/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Odriozola, Militão, Nacho e Marcelo; Modric, Casemiro e Kroos; Hazard, Benzema e Asensio
Desfalques: Lucas Vazquez, Dani Carvajal, Raphael Varane e Sergio Ramos (machucados)
SEVILLA (Técnico: Julen Lopetegui)Bounou; Navas, Kounde, Diego Carlos e Acuna; Rakitic, Fernando e Jordan; Suso, En-Nesyri e Ocampos
Desfalques: Nenhum