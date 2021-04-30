AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Real Madrid x Osasuna: onde assistir e prováveis escalações

As duas equipes entram em campo neste sábado, às 16h (de Brasília). Comandados de Zidane podem assumir a liderança em caso de tropeço do Atlético...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 13:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 13:29
Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Buscando a liderança de La Liga, o Real Madrid recebe o Osasuna, neste sábado, às 16h (de Brasília). Em caso de vitória e tropeço do rival Atlético, os merengues assumirão o primeiro lugar do campeonato.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Antes da partida, Zidane garantiu foco total na partida de amanhã e disse que a derrota do Barcelona não altera em nada o planejamento merengue.- Estamos lutando e acho que até agora temos que estar focados no dia a dia, porque eles se preparam todos os dias. Estamos perto do final da temporada e estamos apenas focados no jogo de amanhã. Faremos tudo para ganhar. A derrota do Barça não muda nada. Não controlamos os arredores. Vamos colocar a melhor equipa para vencer. Tivemos muitas alterações, muitas lesões, mas o importante é que estamos podendo competir.
FICHA TÉCNICAReal Madrid x OsasunaData e horário: 01/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stefano (Madrid, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES​Real MadridCourtois; Nacho, Militão, Varane; Odriozola, Casemiro, Isco, Kroos; Rodrygo, Benzema, Asensio
OsasunaHerrera; Jonas, U. Garcia, Roncaglia, Cruz; Oier, Moncayola, Brasanac; Jony, Budimir, Torres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Polícia Federal no Espírito Santo
PF do ES mira grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico com bets ilegais
Lara Marina, Miss Brasil Supranational 2026, do Espírito Santo
Capixaba de 1,85 m tenta bicampeonato para o Brasil no Miss Supranational 2026
Nova estação do Bikes chega à Glória, em Vila Velha, e amplia acesso ao sistema na cidade
Estação de bikes compartilhas chega à Glória, em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados