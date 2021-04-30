Real Madrid x Osasuna: onde assistir e prováveis escalações

Buscando a liderança de La Liga, o Real Madrid recebe o Osasuna, neste sábado, às 16h (de Brasília). Em caso de vitória e tropeço do rival Atlético, os merengues assumirão o primeiro lugar do campeonato.
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Antes da partida, Zidane garantiu foco total na partida de amanhã e disse que a derrota do Barcelona não altera em nada o planejamento merengue.- Estamos lutando e acho que até agora temos que estar focados no dia a dia, porque eles se preparam todos os dias. Estamos perto do final da temporada e estamos apenas focados no jogo de amanhã. Faremos tudo para ganhar. A derrota do Barça não muda nada. Não controlamos os arredores. Vamos colocar a melhor equipa para vencer. Tivemos muitas alterações, muitas lesões, mas o importante é que estamos podendo competir.
FICHA TÉCNICAReal Madrid x OsasunaData e horário: 01/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stefano (Madrid, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESReal MadridCourtois; Nacho, Militão, Varane; Odriozola, Casemiro, Isco, Kroos; Rodrygo, Benzema, Asensio
OsasunaHerrera; Jonas, U. Garcia, Roncaglia, Cruz; Oier, Moncayola, Brasanac; Jony, Budimir, Torres