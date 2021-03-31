Real Madrid x Liverpool: a redenção de Zidane ou a revanche inglesa?

Crédito: Sergei Supinsky / AFP

26/05/2018. Estádio Olímpico de Kiev. Nele, Real Madrid, que vinha de duas conquistas de Liga dos Campeões seguidas, e Liverpool faziam a final dos melhores times do continente europeu na temporada. A expectativa era grande, principalmente devido ao trio de ataque formado por Mané, Firmino e Salah. Dentro de campo, não foi bem como o esperado. Após dividida com Sergio Ramos, o egípcio precisou deixar o campo com apenas 30 minutos do primeiro tempo. E os Reds sentiram.

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Até então, o Liverpool era melhor. Mas, a saída de seu principal jogador e a entrada de Lallana impediram o time de continuar com a atuação dominante. Aos seis minutos do segundo tempo, Benzema abriu o placar após falha feia de Karius.Apenas três minutos depois, num breve suspiro de esperança, Mané deixou tudo igual. No entanto, brilhou a estrela de Gareth Bale. De bicicleta, o galês acertou um lindo chute e colocou o Real Madrid na frente novamente. Foi ele quem também fechou o placar, aos 37 do segundo tempo, após mais uma falha do goleiro dos Reds.

Eliminado para o Alcoyano na Copa do Rei, o Real Madrid está atrás de Barcelona e Atlético de Madrid em La Liga. A temporada não corresponde às expectativas, os resultados não são animadores e Zidane segue sendo questionado, principalmente pela liberação de jogadores como Hakimi, que está na Inter de Milão, e Reguilón, que rumou ao Tottenham.

Do outro lado, a temporada do Liverpool também não está perto do esperado. Sétimo colocado da Premier League, os Reds foram campeões da competição na última temporada, porém não conseguiram repetir o êxito. Sem Van Dijk, Klopp tem problemas no setor defensivo, mas ainda conta com seu forte trio de ataque e com uma nova peça fundamental: Thiago Alcântara.

Apesar das dificuldades iniciais, o espanhol virou titular com Klopp e tenta repetir o bom desempenho que teve no Bayern de Munique. E dessa vez terá que contar com um sentimento de revanche da final disputada em 17/18. Será um grande teste para o Liverpool, assim como para o Real Madrid tentar se firmar na competição.O Real Madrid começou a fase de grupos da Liga dos Campeões 20/21 com um ponto em seis disputados. Os merengues só conseguiram vencer na terceira rodada, contra a Inter de Milão, por 3 a 2. Foram duas derrotas para o Shakhtar e uma diferença de apenas dois pontos para o segundo e terceiro colocados, que foi decidida na última partida.

Do outro lado, o Liverpool pegou um grupo que também foi complicado. Ajax e Atalanta quase complicaram a vida dos Reds, que assim como o Real Madrid, conseguiu passar em primeiro. Atalanta levou goleada na primeira partida, mas venceu a segunda. O Ajax fez grandes jogos, mas não conseguiu vencer. Os placares não foram reflexo dos desempenhos em campo.

Já nas oitavas de final, o desempenho foi melhor para ambos. Liverpool passou pelo RB Leipzig com um agregado de 4-0. O Real Madrid venceu por 1 a 0 a ida e a volta por 3 a 1.