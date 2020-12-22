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futebol

Real Madrid x Granada; veja onde assistir e prováveis escalações

Equipe merengue quer se manter na briga pelo título com o Atlético de Madrid, enquanto os visitantes sonham alcançar zona de classificação para competiçoes europeias...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 12:02

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 12:02

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
Embalado e vindo de quatro vitórias seguidas, o Real Madrid encara o Granada nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Os merengues seguem na cola do Atlético de Madrid pela liderança da La Liga com os mesmos 29 pontos conquistados, mas enfrentam um adversário que sonha em chegar à zona de competições europeias na classificação.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Fala, Zizou
- É uma partida muito importante porque é uma equipe que está fazendo uma grande temporada e sabemos pelo que jogamos. Temos que estar preparados, mas ainda mais amanhã, pois o Granada compete demais - disse o treinador elogiando o rival.
Duelo chato
Assim como na última temporada, o Granada repete boas atuações e pode complicar o Real Madrid como quase o fez no final do último Campeonato Espanhol. A derrota por 2 a 1 foi vendida cara e os visitantes também vivem um bom momento no torneio com três partidas de invencibilidade e duas vitórias seguidas.
FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Granada
Data e horário: 23/12/2020, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Carvajal, Varane, Ramos e Mendy; Casemiro e Valverde; Vazquez, Odegaard e Asensio; Benzema.
Desfalques: Hazard, Isco, Modrid e Vinícius Júnior (machucados).
GRANADA (Técnico: Diego Martínez)Silva; Foulquier, Perez, Duarte e Neva; Eteki, Herrera e Milla; Puertas, Soldado e Suarez
Desfalques: Darwin Machis, Maxime Gonalons, Victor Díaz, Ángel Montoro, Neyder Lozano e Fede Vico (machucados).

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