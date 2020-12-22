Real Madrid x Granada; veja onde assistir e prováveis escalações

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

Embalado e vindo de quatro vitórias seguidas, o Real Madrid encara o Granada nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Os merengues seguem na cola do Atlético de Madrid pela liderança da La Liga com os mesmos 29 pontos conquistados, mas enfrentam um adversário que sonha em chegar à zona de competições europeias na classificação.

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Fala, Zizou

- É uma partida muito importante porque é uma equipe que está fazendo uma grande temporada e sabemos pelo que jogamos. Temos que estar preparados, mas ainda mais amanhã, pois o Granada compete demais - disse o treinador elogiando o rival.

Duelo chato

Assim como na última temporada, o Granada repete boas atuações e pode complicar o Real Madrid como quase o fez no final do último Campeonato Espanhol. A derrota por 2 a 1 foi vendida cara e os visitantes também vivem um bom momento no torneio com três partidas de invencibilidade e duas vitórias seguidas.

FICHA TÉCNICA:Real Madrid x Granada

Data e horário: 23/12/2020, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Carvajal, Varane, Ramos e Mendy; Casemiro e Valverde; Vazquez, Odegaard e Asensio; Benzema.

Desfalques: Hazard, Isco, Modrid e Vinícius Júnior (machucados).

GRANADA (Técnico: Diego Martínez)Silva; Foulquier, Perez, Duarte e Neva; Eteki, Herrera e Milla; Puertas, Soldado e Suarez