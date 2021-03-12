Real Madrid x Elche: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Neste sábado, o Real Madrid recebe o Elche em sua casa, o Estadio Alfredo di Stefano, em Madrid. A partida terá a equipe merengue, que ocupa a terceira colocação, na luta pela liderança, enquanto os visitantes tentam fugir do fantasma zona de rebaixamento.

Veja a tabela do EspanholO Real Madrid está na terceira colocação do Campeonato Espanhol com 54 pontos somados em 26 partidas. A vitória neste sábado pode colocar a equipe merengue na segunda posição, mas a diferente para o Atlético de Madrid, líder com 62 pontos, ainda é grande.

- Estamos conscientes do que temos de fazer. A nossa intenção é sempre ganhar o jogo que se segue, mas de vez em quando não é possível. Nunca pensamos que vamos enfrentar uma equipa inferior e que vamos ganhar facilmente. Vamos tentar ganhar e estamos conscientes da nossa situação. Se queremos lutar pela Liga não podemos ceder mais pontos - disse Zidane.

O Elche enfrenta uma situação muito diferente da que o Real Madrid vive. Com 24 pontos somados em 25 partidas, a equipe do treinador Fran Escribá segue na 17ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, e tenta fugir de tal situação.

- Já o dissemos durante a semana: vamos a Madrid para ganhar. Temos que ter equilíbrio, é uma equipa que pouco perdoa e tende a marcar em casa - disse Fran Escribá, treinador do Elche.FICHA TÉCNICAReal Madrid x Elche - Campeonato Espanhol, 27ª rodada

Data e horário: 13/03/2021, às 12:15h (de Brasília)Local: Estadio Alfredo di Stefano, em Madrid (ESP)Árbitro: Jorge Figueroa VazquezAssistentes: César Soto Grado e Carlos Álvarez FernándezOnde assistir: ESPN Brasil

REAL MADRID (Treinador: Zinedine Zidane)Courtois; Vázquez, Varane, Nacho e Mendy; Casemiro, Kroos e Modric; Rodrygo, Asensio e Benzema.

Desfalques: Marcelo, Carvajal, Mariano, Sergio Ramos e Hazard (lesionados).

ELCHE (Treinador: Fran Escribá)Badia; Barragán, Verdú, Calvo e Mojica; Morente, Raúl Guti, Marcone e Fidel; Boyé e Carillo.