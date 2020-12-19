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futebol

Real Madrid x Eibar; saiba onde assistir e prováveis escalações

Equipe merengue vem embalada com três vitórias seguidas, mas enfrenta rival que não perde há cinco rodadas e tem uma das melhores defesas do Campeonato Espanhol...

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 09:25

LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 09:25
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
O Real Madrid viaja para enfrentar o Eibar neste domingo pelo Campeonato Espanhol, às 17h (horário de Brasília). O time de Zidane encostou nos líderes após três vitórias seguidas na competição e o grupo quer manter o embalo contra a modesta equipe que ocupa apenas a 12ª posição da tabela de classificação.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Duelo e Benzema
- Estou certo de que o Eibar vai dar tudo e nós vamos tentar seguir igual. É outra ocasião para demonstrar o que somos como time - afirmou Zidane, que emendou sobre o camisa nove merengue:
- Trabalho, envolvimento, autoconfiança e seu jogo sempre estiveram presentes. Falamos muito que ele não marcava, mas não era o mais importante e está demonstrando que é essencial, mas para as pessoas que não pensavam isso.
Números do jogo
O retrospecto do confronto joga a favor do Real Madrid. Em 14 partidas somando todas as competições, os merengues conquistaram 11 vitórias e sofreram apenas uma derrota. O gigante espanhol também chega para o duelo com o 3º melhor ataque, com 22 gols marcados, enquanto o Eibar chega com o pior ataque do torneio, com apenas nove gols, mas a 4ª melhor defesa da competição, com 10 tentos sofridos.
FICHA TÉCNICA:Eibar x Real Madrid
Data e horário: 20/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Municipal de Ipurua, em Eibar (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EIBAR (Técnico: José Luis Mendilibar)Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas e Rodrigues; Inui, Exposito, Diop e Gil; Muto e Kike.
Desfalques: Cote, Quique González e Rober Correa (machucados). Esteban Burgos (suspenso).
REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Carvajal, Ramos, Varane e Mendy; Valverde, Casemiro e Kroos; Vazquez, Benzema e Rodrygo.
Desfalques: Mariano Díaz, Hazard, Odegaard e Jovic (machucados).

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