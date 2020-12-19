Real Madrid x Eibar; saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O Real Madrid viaja para enfrentar o Eibar neste domingo pelo Campeonato Espanhol, às 17h (horário de Brasília). O time de Zidane encostou nos líderes após três vitórias seguidas na competição e o grupo quer manter o embalo contra a modesta equipe que ocupa apenas a 12ª posição da tabela de classificação.

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Duelo e Benzema

- Estou certo de que o Eibar vai dar tudo e nós vamos tentar seguir igual. É outra ocasião para demonstrar o que somos como time - afirmou Zidane, que emendou sobre o camisa nove merengue:

- Trabalho, envolvimento, autoconfiança e seu jogo sempre estiveram presentes. Falamos muito que ele não marcava, mas não era o mais importante e está demonstrando que é essencial, mas para as pessoas que não pensavam isso.

Números do jogo

O retrospecto do confronto joga a favor do Real Madrid. Em 14 partidas somando todas as competições, os merengues conquistaram 11 vitórias e sofreram apenas uma derrota. O gigante espanhol também chega para o duelo com o 3º melhor ataque, com 22 gols marcados, enquanto o Eibar chega com o pior ataque do torneio, com apenas nove gols, mas a 4ª melhor defesa da competição, com 10 tentos sofridos.

FICHA TÉCNICA:Eibar x Real Madrid

Data e horário: 20/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Municipal de Ipurua, em Eibar (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EIBAR (Técnico: José Luis Mendilibar)Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas e Rodrigues; Inui, Exposito, Diop e Gil; Muto e Kike.

Desfalques: Cote, Quique González e Rober Correa (machucados). Esteban Burgos (suspenso).

REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Carvajal, Ramos, Varane e Mendy; Valverde, Casemiro e Kroos; Vazquez, Benzema e Rodrygo.