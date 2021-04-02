Real Madrid x Eibar: onde assistir e prováveis escalações

O Real Madrid precisa vencer para continuar sonhando com o título de La Liga. Para isso, terá o Eibar pela frente. Em casa, os merengues jogam às 11h15 (horário de Brasília).
Antes da partida, Zidane disse que tratará todos os jogos restantes como se fossem uma final.- Estamos contentes por voltar a competir e isso é o mais importante. Entramos na reta final e todos os jogos são importantes. Nos faltam 15 jogos, 15 finais, e é assim que queremos ir até ao fim, começando já pelo jogo de amanhã. Será um jogo de alta intensidade, frente a um adversário que vai chegar aqui para dar o melhor. Temos de pensar unicamente no jogo de amanhã e nada mais. Nesta parte final do campeonato, cada momento e cada coisa que fizermos será sempre importante.
FICHA TÉCNICAReal Madrid x EibarData e horário: 03/04/2021, às 11h15 (de Brasília)Local: Estádio Alfredo Di Stéfano (Madrid, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESReal Madrid Courtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Luka Modric, Isco (Kroos); Asensio, Benzema, Vinicius Jr.
Eibar Dmitrovic; Pozo, Paulo Oliveira, Arbilla, Rafa Soares; Bryan Gil, Diop, Alvárez, Inui; Enrich, Kike Garcia.