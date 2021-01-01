Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir e prováveis escalações

Tentando chegar à liderança provisória de La Liga, o Real Madrid volta a jogar nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), contra o Celta de Vigo. A equipe de Zidane, mesmo com dois jogos a mais do que o rival Atlético, pode assumir a primeira colocação em caso de vitória.
- Não existe uma fórmula para ganhar do Celta. Conhecemos o adversário, mas teremos sempre de realizar um grande jogo. Eles estão jogando muito bem e ganharam seis jogos em sete. Nós queremos fazer um bom jogo, sabendo que será complicado. Trata-se de uma oportunidade de mostrar a equipe que somos. É a Liga, existem jogos complicados, e sabemos que teremos de sofrer para somar pontos. Foi o que aconteceu contra o Elche. Vamos procurar fazer um grande jogo.
FICHA TÉCNICA:
Real Madrid x Celta de VigoData e horário: 2/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Santiago Bernabéu (Madrid, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Madrid (Treinador: Zinedine Zidane)Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinícius Jr., Benzema, Vázquez
Desfalques: Rodrygo (lesionado).
Celta de Vigo (Treinador: Eduardo Coudet)Blanco; Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Mendez, D Suarez, Tapia, Nolito; Mina, Aspas
Desfalques: Status Rating e Sergio Álvarez (lesionados); Kevin Vázquez (suspenso).