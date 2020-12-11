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Real Madrid x Atlético de Madrid: saiba as informações sobre o jogo

Líder do campeonato, time de Diego Simeone vai até a casa do maior rival para tentar manter invencibilidade. Merengues tentam vencer para se aproximarem da liderança...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 16:10

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 16:10

Crédito: AFP; Divulgação / Atlético de Madrid
Dérbi de Madri e briga dentro do G-4 do Campeonato Espanhol. Neste sábado, o Real Madrid, quarto colocado da La Liga, recebe o líder Atlético de Madrid pela 13ª rodada da competição nacional. O jogo acontece às 17h (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano.
+ Veja a tabela do Campeonato EspanholCom um início de temporada irregular, o atual campeão espanhol chega para o clássico contra o Atléti depois de uma semana tensa, mas recompensadora. O time de Zidane, que tinha vida complicada na Liga dos Campeões, venceu o Borussia Mönchengladbach e confirmou a vaga para as oitavas de final.
- Falamos sempre em finais. Aqui só existem finais. Eu vejo o jogo como uma oportunidade para demonstrar aquilo que somos enquanto equipe. O que queremos é fazer um grande jogo de futebol, como fizemos na quarta-feira - disse Zidane.
Por outro lado, o Atlético de Madrid, líder do Espanhol, chega invicto para o duelo contra o rival da cidade. No meio de semana, os comandados de Diego Simeone também tiveram compromisso importante na Liga dos Campeões, mas confirmaram a vaga para a próxima fase com vitória sobre o RB Salzburg.
- É um jogo muito bonito com jogadores fantásticos em ambas as equipas. O Real Madrid compete há muitos anos com jogadores que continuam, apesar da idade, a pensar na juventude e que é para ser admirado, por mais que eles sejam um rival histórico para nós. Vamos levar o jogo onde pensamos que podemos prejudicá-los - disse Simeone.FICHA TÉCNICAReal Madrid x Atlético de Madrid
Data e horário: 12/12/2020, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri (ESP)Árbitro: Antonio Miguel Mateu LahozAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Diego Barbero SevillaOnde ver: ESPN Brasil e tempo real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMESREAL MADRID (Técnico: Zinédine Zidane)​Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Asensio, Benzema e Vini Jr..
Desfalques: Hazard e Jovic (lesionados), e Odegaard (dúvida).
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)​Oblak; Savic, Felipe e Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Saúl Ñíguez e Carrasco; Suárez e João Félix.
Desfalques: José María Giménez, Manu Sánchez e Diego Costa (lesionados).

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